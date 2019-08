Hamilton: "Zinloos om veel te rijden tijdens natte tweede vrije training"

De omstandigheden waren lastig op de vrijdag in Hongarije. Dat onderschrijft ook Lewis Hamilton, die stelt dat het eigenlijk zinloos was om tijdens de tweede vrije training op een natte baan ronden te gaan rijden.

Hamilton reed tijdens de eerste vrije training de snelste tijd en vond zijn naam na de tweede oefensessie terug op de derde positie. Het nut van die tweede vrije training was volgens Hamilton echter ver te zoeken door de regen. De rest van het weekend lijkt het droog te blijven, dus het was volgens de kampioen zinloos om veel te rijden op het natte asfalt. "Vanmiddag heb ik een korte run gereden op de harde band, maar na vier, vijf ronden zijn gestopt omdat het regende."

Het had ook weinig zin om in de regen naar buiten te gaan. Als je weet dat het hele weekend nat wordt, dan kan je wat dingen aanpassen om beter uit de voeten te kunnen in de regen. Als je echter weet dat de race droog zal zijn, is het zinloos om te gaan rijden. Je wil je dan richten op de beste afstelling voor het droge. Mocht een deel van de race dan nat zijn, dan ga je daar gewoon mee om."

Lastig inschatten of asfalt nat of droog was

In de eerste sessie was Hamilton dus de snelste man geweest en na een lastig weekend in Duitsland, waar hij kampte met ziekte, voelde hij zich meteen weer op zijn gemak in de auto op de Hungaroring. Wel was het volgens de Mercedes-coureur lastig om in te schatten of de baan droog of nat was. "VT1 was een goede sessie. Ik wilde natuurlijk met een beter gevoel terugkeren dit weekend en meteen aan de klus beginnen."

"Vanaf het begin was de balans goed en tijdens de pauze voerden we wat veranderingen door, maar die konden we helaas niet testen. Het weer was erg listig. In de pits en op de camera’s lijkt het alsof het druppelt en is het lastig te zien of het vochtig of droog is. Als je achter het stuur zit, merk je daar veel meer van. Dat is het lastige. Daarnaast is het asfalt ook donker van kleur, dus je kan lastig beoordelen of delen van het circuit nat of droog zijn."