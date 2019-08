Norris niet gestraft voor stilstaan in fast lane pitstraat tijdens VT1

Lando Norris heeft zich na de eerste vrije training moeten melden bij de stewards voor het stilstaan in de fast lane van de pitstraat tijdens de eerste oefensessie. De McLaren-coureur is daarvoor niet gestraft.

De pitstraat is opgedeeld in twee delen: de fast lane, waar de coureurs normaal gesproken doorheen rijden, en het gedeelte waar de coureurs hun auto neerzetten voor een pitstop. De Race Director's Event Notes schrijven voor dat een coureur tijdens een sessie niet stil mag staan in de fast lane, tenzij er bijvoorbeeld een mechanisch probleem is. Proefstarts mogen ook niet in de fast lane gemaakt worden.

Norris stond tijdens VT1 echter wel stil in de fast lane en de stewards riepen hem en McLaren daarvoor op het matje. Na overleg is besloten om daar uiteindelijk geen straf voor uit te delen, want de stewards besloten dat er geen verdere actie ondernomen hoefde te worden, omdat er een verzachtende omstandigheid in het spel was.

"Er werd uitgelegd dat het team de coureur instrueerde om te zoeken naar het aangrijpingspunt van de koppeling in de pits", stellen de stewards. "Tijdens deze procedure gaat een coureur langzamer rijden, maar stopt hij normaal gesproken niet. In dit geval liet de coureur de anti-stall echter ingrijpen, waarna de auto na 0,7 seconden weer in beweging kwam."

"Hoewel dit technisch gezien niet in overeenstemming is met de instructies in de Race Director's Event Notes, hebben de stewards besloten dat er geen straf wordt uitgedeeld."