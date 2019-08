Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Hongarije, dag 1

Donderdag, 6.00 uur

Opstaan en voorbereiden op vertrek van 7.00 uur naar de luchthaven van Brussel, waar ik om 9.30 uur vlieg naar Boedapest. Terwijl ik mijn routine doorloop, herinner ik me mijn eerste bezoek aan de Hongaarse Grand Prix in 1998 - als Zuid-Afrikaan had ik gemengde gevoelens terwijl ik strikte reglementen voor een visum moest doorstaan: we hadden (begrijpelijkerwijs) onze goodwill verloren in 1986 door de apartheid, maar werden op de kalender vervangen door Hongarije, een land dat destijds streng communistisch was.

Voor ons leken dat dubbele standaarden, iets wat tegenwoordig nog aan de orde van de dag is ondanks dat de F1 meerdere nieuwe eigenaren gehad heeft...

11.30 uur

We landen op tijd in Boedapest, maar daarna volgt een lange periode van wachten bij de desk van de autoverhuur. Deze bedrijven wisten al maanden dat er druk stond op de boekingen - en verhoogden de prijzen daardoor - maar weigeren meer personeel en auto's beschikbaar te stellen. Daarom moeten we twee keer wachten: een keer voor de service en nog een keer tot de auto's terugkomen, gewassen zijn enzovoorts.

13.00 uur

Aankomst op het circuit, waarvoor ik door mijn GPS geselecteerde landweggetjes gekozen heb. Ik betwijfel of het sneller was, maar mijn route voerde me langs rustige dorpjes, wat een prettig contrast vormt met 30 kilometer snelweg. Het is lastig voor te stellen dat twintig jaar geleden rokerige Trabants en ratelende Yugo's de rijstroken bevolkten, terwijl nu ieder noemenswaardig automerk hier rondrijdt.

Op weg naar de paddock spot ik Sean Bratches, de commerciële directeur van de F1, en ik vraag hem naar de staat van de kalender van 2020. Het lijkt erop dat uiterste inspanningen van de Catalaanse overheid de zaken bemoeilijken, en hoewel er scepsis is over de waarheidsgetrouwheid van de deal, heeft de F1 iedere race nodig om financieel rond te komen. Er komen dus 22 races, als ook Mexico tekent.

Het probleem is echter dat het enige realistische moment midden mei is, tussen de Nederlandse en Monegaskische Grands Prix. Een triple-header (waarvan een evenement een dag verliest omdat Monaco erop staat om op donderdag te rijden) lijkt dus nodig om het Europese seizoen aan te vangen. Lukt dat niet, dan moet het tussen de uitstapjes in Noord-Amerika en Azië gepropt worden, wat de druk vergroot op het al drukke einde van het seizoen.

De teams - vooral de minder grote teams met minder bronnen en magere inkomsten - zijn minder blij met het vooruitzicht van 22 races. Naar verluid krijgen zij niet meer dan een miljoen dollar van de 20 miljoen dollar aan hosting fees van een GP. Aangezien het gemiddeld 5 miljoen kost om deel te nemen aan een Grand Prix en sponsoren en zendgemachtigden meestal een vastgesteld bedrag per jaar betalen, wordt zien ze dat niet echt zitten.

Het lijkt er ook op dat de kansen op een Zuid-Afrikaanse Grand Prix met de dag kleiner wordt: niet alleen geeft een volle kalender minder ruimte voor nieuwe races, maar verscheidene schandalen in het land zorgen ervoor dat er bij de overheid weinig behoefte is aan sportieve frivoliteiten. Zo verloor een elektriciteitsleverancier van de staat vorig jaar 1,4 miljard dollar, vooral door corruptie.

14.00 uur

Het vrijetijdsgebied voor de control tower heeft een tijdelijk zwembad, inclusief opblaasbare haai. Dat doet me denken aan een van de onwaardige foto's van een verwarde Kimi Raikkonen met een opblaasdolfijn in de straten van Gran Canaria na een hevige nacht uitgaan. Ik weet zeker dat zijn bazen hem dit weekend in de gaten zullen houden, zeker gezien de hordes Finse fans die de race traditioneel bezoeken.

Het zwembad met opblaasbare haai die voor verkoeling moet zorgen in de paddock in Hongarije#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/fSEHjCkThV — GPToday.net (@GPToday_NL) August 2, 2019

Dat gezegd hebbende hoor ik dat de organisatie verwacht dat een derde van de verwachte 100.000 fans op racedag Pools is om Robert Kubica te steunen. Als zijn carrière anders was gelopen, hadden we misschien in Warschau of Krakow gereden in plaats van Bakoe...

Terwijl ik wacht op de persconferentie van de FIA, ga ik voor een aantal wraps met ham en ei in het mediacentrum - mijn eerste echte voedsel sinds gisteravond.

16.00 uur

Na de persconferentie ga ik verder met de interviews en ik ga naar Alex Albon (de sessie is enorm druk na zijn geweldige optreden op Hockenheim, hoewel hij me later vertelt dat 'het later dit weekend weer rustiger zal zijn...'), gevolgd door Daniel Ricciardo (een lach per minuut) en de McLaren-coureurs. Ik ben verrast dat Lando Norris toegeeft dat hij verrast was dat hij de F1 gehaald heeft, omdat hij zichzelf als coureur niet goed genoeg vond...

18.00 uur

TV-opname over de politieke en zakelijke kant van de F1 voor MBC, de uitzendgemachtigde van het Midden-Oosten, voor een uitzending die tijdens de zomerstop uitgezonden zal worden. Een van de hoofdvragen gaat over het uitbreiden van de voetafdruk van de F1 in de regio, wat me laat denken over meer races in het Midden-Oosten.

20.00 uur

Ik pak in en ben klaar om richting het hotel te gaan, een kleine, door de familie gerunde plek in de buitenwijken van Boedapest. Het menu ziet er redelijk uit, dus ik kies ervoor om te blijven eten - in bacon gewikkelde kippenborst met aardappelpuree en salade, gevolgd door een trifle van ijs. De lege maag is gevuld, voordat ik ga slapen na een dag waarin het weer 30 graden Celsius was.