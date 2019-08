Honda eert Max Verstappen met speciale, gelimiteerde versie van Civic

Max Verstappen, Red Bull Racing en Honda beleven momenteel een goede start van hun samenwerking. De Nederlander scoorde al twee zeges en voor de Japanse fabrikant is dat een teken om een speciale versie van de Honda Civic op de markt te brengen.

De zeges van Verstappen in Oostenrijk en Duitsland waren voor Honda de eerste overwinningen in de Formule 1 sinds 2006, toen Jenson Button in Hongarije zegevierde. Vanaf 2015 was de fabrikant jarenlang het lachtertje van de sport, maar inmiddels is het een geduchte concurrent voor de overige motorleveranciers. Dat heeft Verstappen inmiddels bewezen met de zeges.

Om de Nederlander te bedanken voor zijn sterke prestaties heeft Honda zonder grote aankondiging besloten om een speciale versie van de Honda Civic op de markt te brengen. De Civic #33 Limited Edition wordt in beperkte oplage van 33 stuks op de markt gebracht en is gebaseerd op de Elegance-uitvoering, waaraan een aantal zaken toegevoegd zijn.

Onder de motorkap ligt een 1.0 VTEC Turbo-motor met 129 pk en 180 Nm trekkracht, terwijl de versnellingsbak een CVT-automaat is. Opvallend genoeg is er niet voor het krachtigste motorblok, de 1.5 VTEC Turbo met 182 pk en 220 Nm gekozen. De standaard versie staat te koop voor 30.575 euro, voor de Civic #33 Limited Edition zal een toepasselijke 33.333 euro betaald moeten worden.