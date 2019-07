Helmut Marko: "Verstappen reed fenomenaal"

Verstappen won de chaotische Grand Prix van Duitsland. Dr. Helmut Marko was er zeker van dat Max de Grand Prix zou winnen vanaf P2. Na een matige start van Verstappen, die terug viel naar de vijfde positie, herpakte hij zich al snel. Bottas kwam als eerst op het pad van Verstappen. De Nederlander probeerde de Fin in te halen, maar Bottas wist de aanvallen af te slaan. Max besloot om rustig af te wachten op een goede kans of op een fout van Bottas. Volgens de Dr. Helmut Marko was er geen enkele kans om Bottas in te halen: "Hij verloor te veel downforce. Onze pitstops waren qua timing optimaal. We hebben één fout gemaakt, door in de tweede stop te wisselen naar Mediums. Maar in de hectiek is dat verwaarloosbaar." Na de pitstop wist Verstappen zich al snel naar het front te rijden.

Overwinning al snel in het vizier van Marko

De race telde 76 pitstops, hiervan waren er vijf voor Verstappen. Al snel wist Marko dat Verstappen zou gaan winnen. Na de eerste pitstop was bij Marko de overwinning al in het vizier. "Toen heb ik gezien welke snelheid we konden rijden", vertelde de talentscout en adviseur van Red Bull Racing aan Auto, Motor und Sport. Eerder vertelde Marko ook dat de Honda-motor een upgrade gaat krijgen.

Marko steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. "Max heeft opnieuw sensationeel gereden." De talentenscout vergelijkt Max Verstappen zelf met Senna: "Hoe hij zich corrigeerde, dat was Senna-style" Verstappen sloeg al snel een gat met de concurrentie en was niet meer bij te houden. Verstappen liet ook nog de snelste rondetijd noteren. Marko kwam daar pas laat achter en was daar minder blij mee. "Dat hadden we niet toegestaan, maar waarschijnlijk reed hij ook niet op de limiet"