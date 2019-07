Resultaat Grand Prix van Duitsland geeft medewerkers van Toro Rosso motivatie

Volgens Guillaume Dezoteux hoofd Vehicle Performance van Toro Rosso was het goede resultaat een beloning voor zijn team tijdens de Grand Prix van Duitsland.

De derde plaats van Daniil Kvyat was het eerste podium van de Italiaanse renstal sinds ze hun eerste Formule 1-overwinning ooit behaalden tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2008, die Sebastian Vettel toen won. De Rus leek nog op weg naar de tweede plek, maar Vettel verpeste dat. De Duitser had een goede comeback en haalde Kvyat aan het einde van de race in.

Alexander Albon had nog nooit onder natte omstandigheden in een Formule 1-auto gereden. De teamgenoot van Daniil Kvyat kwam thuis met een zesde plek, zijn beste resultaat tot nu toe in de Formule 1, waarmee een opmerkelijke dag voor iedereen bij Toro Rosso goed werd afgesloten.

Dezoteux was trots op zijn ploeg die "geen fouten" maakte tijdens de Grand Prix.

“Wat een race! Dit is een verbluffend resultaat voor ons en het is te danken aan de geweldige inzet van het team," vertelde Dezoteux. “Vandaag ging het erom dat we op het juiste moment op de juiste band zaten en foutloos waren. De pit-wall discussies waren intens tijdens de hele race, ingenieurs beheersten de situatie goed, de monteurs maakten geen fouten, we hadden goede pitstops en beide coureurs lieten duidelijk een fantastische race zien.”

Ook was het een sensationele dag voor Honda. Met de overwinning van Max Verstappen is het de eerste keer sinds de Portugese Grand Prix van 1992 dat de Japanse motorfabrikant twee auto's op het podium heeft staan. Volgens Dezoteux geeft het "veel motivatie aan iedereen voor de rest van het seizoen".

"Daniil was er vanaf het begin meteen mee bezig, hij maakte geen fouten en gaf goede feedback in de epische omstandigheden," voegde Dezoteux toe. “Alex is geweldig geweest als je bedenkt dat het de eerste keer was dat hij onze auto op een nat circuit liet rijden!" “Beiden zijn erin geslaagd hun hoofd koel te houden, onze beslissingen te vertrouwen en tot het einde te blijven werken. Dit is een geweldige dag voor STR en Honda en geeft veel motivatie aan iedereen voor de rest van het seizoen," aldus Guillaume Dezoteux.

Drieëntwintig punten voor één Grand Prix is het hoogste aantal dat het team in haar geschiedenis heeft behaald. Toro Rosso staat op dit moment op de vijfde plaats in het constructorskampioenschap, drie punten boven het Renault F1 Team en achtentwintig achter de vierde plaats McLaren F1 Team.