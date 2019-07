Rampzalige Duitse Grand Prix Mercedes onderdeel van Drive to Survive

De Grand Prix van Duitsland verliep door meerdere factoren verre van gewenst voor Mercedes. Daar bovenop komt nog dat de makers van de Netflix-serie Drive to Survive juist op Hockenheim met het team meeliepen.

De Duitse Grand Prix had alle ingrediënten om een bijzondere race te worden voor Mercedes. Het team vierde 125 jaar autosport met een bijzondere, eenmalige livery. Daarnaast reed het team op Hockenheim de 200ste race in haar bestaan en was het dit jaar de titelsponsor van de Duitse ronde van het wereldkampioenschap. Met Lewis Hamilton op pole position ging het weekend bovendien goed van start.

Op zondag ging het echter bergafwaarts. De start was nog goed, maar daarna ging alles mis wat er mis kon gaan bij Mercedes. Hamilton raakte de bandenstapels, kreeg een tijdstraf, spinde, wilde opgeven en werd door tijdstraffen voor de Alfa Romeo's uiteindelijk nog negende, terwijl Valtteri Bottas uitviel nadat hij in de slotfase spinde en crashte. Ook de geoliede machine van Mercedes haperde, zoals zichtbaar was bij de zeer lange pitstop van Hamilton.

Geen succes, maar drama in Drive to Survive

Om het drama af te maken, is het slechtste weekend van Mercedes in het afgelopen jaar ook vastgelegd door de camera's van Netflix. De Duitse fabrikant had aangegeven dat ze graag bij hun thuisrace gevolgd wilden worden en dus zal de Duitse Grand Prix vanuit het perspectief van Mercedes verteld worden in Drive to Survive. De medewerkers van het team werden daarom ook geattendeerd op het feit dat de camera's van Netflix meeliepen.

De Formule 1 kondigde vorige week aan dat Drive to Survive een tweede seizoen krijgt. Het eerste seizoen telde tien afleveringen, die vlak voor de seizoensstart in Melbourne op het streamingplatform te zien waren. Het is nog onduidelijk wanneer reeks 2 precies te zien zal zijn, maar de datum ligt ergens begin 2020. In tegenstelling tot vorig jaar verlenen ook Mercedes en Ferrari dit jaar hun medewerking, waardoor alle teams deelnemen.