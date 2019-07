Truck Renault F1 Team crasht op snelweg in Hongarije

Het dramatisch verlopen Grand Prix-weekend in Duitsland heeft voor Renault een naar staartje gekregen op maandag. Een van de trucks van het team is op een Hongaarse snelweg gecrasht.

De Formule 1 beleeft zit momenteel in het midden van de tweede reeks met wedstrijden in opeenvolgende weekenden. Gisteren (zondag) stonden de teams nog aan de start van de Duitse Grand Prix op Hockenheim, terwijl komende zondag de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. De teams zijn daarom meteen na de race in Duitsland begonnen met inpakken, om zo snel mogelijk naar Hongarije te kunnen vertrekken.

Bestuurder gewond geraakt bij ongeluk op M1

Dat was ook het idee van Renault, maar hun reis naar Boedapest en de Hungaroring is niet zonder slag of stoot verlopen. Op maandagochtend is een van de trucks van het team in de buurt van de plaats Györ op de snelweg M1 gecrasht. De vrachtwagen van het team ging daarbij dwars door de vangrails en eindigde in een greppel, terwijl de oplegger nog half op de snelweg stond.

Volgens Hongaarse media is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de truck is gewond geraakt en zat na het ongeluk bekneld in zijn cabine, maar is daarna door de brandweer van Györ en de overige lokale autoriteiten bevrijdt. Hoe zwaar de verwondingen van de bestuurder zijn, is nog onduidelijk.

Renault bevestigde tegenover GPToday.net dat er inderdaad een truck van het team betrokken was bij een incident op de M1 nabij Györ. "De bestuurder, die zich aan de geldende regels hield, is uit het voertuig bevrijd. Hij is bij kennis en heeft geen serieuze verwondingen opgelopen. Hij is naar een ziekenhuis in Hongarije overgebracht voor verdere checks. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken."

Puntloos weekend voor Renault in Duitsland

Het ongeluk van de vrachtwagen van Renault komt bovenop het rampzalige weekend van het team in Duitsland. De regen was de renstal niet gunstig gezind. Daniel Ricciardo viel redelijk vroeg in de race uit met een ouderwetse motorplof, terwijl Nico Hülkenberg lang op koers lag naar misschien wel zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Daar kwam het echter niet toe, omdat de Duitser voor eigen publiek crashte.