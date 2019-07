Vasseur: "Alfa Romeo heeft redenen en bewijs om in protest te gaan tegen straf"

Alfa Romeo lijkt van plan te zijn om in protest te gaan tegen de tijdstraffen van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Teambaas Frederic Vasseur stelt dat het team bewijs heeft dat het probleem met de koppeling buiten hun macht lag.

Raikkonen en Giovinazzi pakten de tweede dubbele puntenfinish van 2019 voor Alfa Romeo tijdens de knotsgekke Duitse Grand Prix, maar na afloop van de race kregen ze beiden een tijdstraf van 30 seconden voor een onregelmatigheid in de koppeling. Hierdoor vielen de coureurs terug van P7 en P8 naar de twaalfde en dertiende posities, terwijl Lewis Hamilton en Robert Kubica profiteerden en alsnog punten pakten.

Vasseur looft prestaties Raikkonen en Giovinazzi

Teambaas Vasseur kondigde na de race aan dat Alfa Romeo in beroep gaat tegen de straf, omdat het probleem met de koppeling zich voordeed tijdens de opwarmronden voor de start en buiten de macht van het team lag. "Het is extreem teleurstellend dat beide auto's bestraft zijn en uit de punten zijn geduwd na zo'n spannende race. De situatie ontstond tijdens de ronden die we achter de safety car doorbrachten voor de staande start."

"We hadden last van een probleem in de koppeling dat buiten onze macht lag en we zullen het probleem verder onderzoeken. We respecteren het proces van de FIA en het werk van de stewards, maar we zullen in beroep gaan tegen deze straf. We geloven dat we de redenen en het bewijs hebben om dit te laten overrulen. Wat dat betreft zullen we snel in contact met de FIA komen."

"Kimi en Antonio hebben erg goed gereden in uitdagende condities, en P7 en P8 waren de terechte beloningen voor hun prestaties. Het team werkte wederom hard om beide auto's in de punten te krijgen en we lieten wederom zien dat we de snelheid hebben om met de top van de middenmoot te strijden. Dit was een geweldige vertoning voor de Formule 1 en het is jammer dat het op deze manier geëindigd is."