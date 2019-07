Horner lovend over Verstappen: "Aan het front was hij een klasse apart"

Max Verstappen won in Duitsland zijn tweede race van het seizoen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vond dat zijn pupil op Hockenheim van een andere planeet leek.

In een van de meest onvoorspelbare races in de recente geschiedenis kwam Verstappen bovendrijven, terwijl een aantal concurrenten opzichtig in de fout ging in de lastige omstandigheden. Er waren onder andere crashes van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc en teamgenoot Pierre Gasly. De safety car moest een aantal keren in actie komen, wat veel druk zette op Red Bull zette om de juiste strategie koos.

Ook Verstappen maakte een spin, maar Horner was na afloop vol lof over de Nederlander. "Ongelooflijk. Om een race als deze te winnen onder deze condities is het hoe dan ook een beetje een loterij, maar Max hield zijn hoofd erbij en was briljant. In dit soort races blinkt hij uit en hij had de volledige controle toen hij naar het front kwam."

"We probeerden ervoor te zorgen dat we op het juiste moment de juiste banden hadden en in deze condities heeft het weinig zin om naar de radar te kijken, want er gebeuren op verschillende dingen op verschillende plekken. Je moet gewoon op het juiste moment op de juiste band proberen te zitten. We gaven hem alle mogelijke informatie qua banden in verhouding met de tegenstanders en toch kon hij blijven pushen - toen hij in vrije lucht kwam, was hij een klasse apart."