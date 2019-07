Norris en Vettel krijgen gridstraffen voor wisselen motorcomponenten

Lando Norris en Sebastian Vettel bezetten samen de laatste startrij tijdens de Duitse Grand Prix. De coureurs van McLaren en Ferrari hebben nieuwe motorcomponenten gekregen en daaraan zijn voor beide coureurs gridstraffen verbonden.

Vettel had bij zijn thuisrace op Hockenheim een dramatische kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen wist tijdens Q1 geen rondetijd neer te zetten, nadat er een probleem was ontstaan met de luchttoevoer naar de turbo. De Ferrari-coureur stapte dus vroegtijdig uit en zou al achteraan starten, maar krijgt nu ook nog een gridstraf van 10 plaatsen. Ferrari heeft namelijk een derde exemplaar van de Control Electronics in zijn SF90 geplaatst, eentje meer dan toegestaan.

Ook met zijn gridstraf zal Vettel als laatste starten, omdat hij dispensatie gekregen heeft om überhaupt aan de start te verschijnen. Formeel heeft De Ferrari-coureur zich niet gekwalificeerd, waardoor hij hoe dan ook vanaf de laatste plek vertrekt.

Ook voor Lando Norris is er een gridstraf, die hem terugwerpt naar P19. De Brit van McLaren werd ook na Q1 uitgeschakeld, waarna het team toegaf dat de batterij kuren vertoonde bij haar coureur. Na afloop van de kwalificatie zijn daarom de MGU-K, Energy Store en Control Electronics vervangen. Van alle onderdelen betreft het een derde exemplaar, waardoor de 30 plaatsen gridstraf van Norris worden omgezet in een start op de voorlaatste plek.