Toro Rosso hoopt Kvyat en Albon te behouden voor 2020

Scuderia Toro Rosso zal niet voor eind september een besluit nemen over wie er in 2020 voor het team rijden. Teambaas Franz Tost wil echter wel graag door met de huidige coureurs van de renstal.

Daniil Kvyat en Alexander Albon zijn dit jaar de coureurs van het opleidingsteam van Red Bull Racing, waarbij ze eigenlijk altijd in de middenmoot rijden. Kvyat keerde terug bij het team na een jaar als ontwikkelingscoureur bij Ferrari, terwijl Albon een deal met Formule E-team e.dams liet ontbinden voor een fulltime stoeltje in de Formule 1 bij Toro Rosso.

Red Bull beslist uiteindelijk over coureurs Toro Rosso

Tost wil zijn huidige coureurs behouden, maar het uiteindelijke besluit komt uit de koker van Red Bull. "We hebben twee erg goede coureurs. Van Daniil wisten we uit het verleden dat hij snel is, maar nu is hij ook volwassen en laat hij goede prestaties zijn. Voor mij is Alexander de positieve verrassing van de jonge coureurs, samen met Norris. Ik denk dat hij een sterke tweede seizoenshelft zal hebben."

"Hij kent de auto redelijk goed, weet wat er in de Formule 1 gebeurt en als we hem een goed pakket geven, denk ik dat hij goede resultaten zal behalen. Persoonlijk hoop ik dat we met deze coureurs door kunnen gaan, maar uiteindelijk is het een besluit van Red Bull. Dat besluit zal niet voor het eind van september of het begin van oktober."

Toro Rosso staat na tien van de 21 races op de achtste positie in het constructeurskampioenschap. Albon en Kvyat hebben 19 punten verzameld, net zoveel als Racing Point op de zevende positie. Haas F1 en Williams staan in het kampioenschap achter Toro Rosso, dat in Monaco met P7 en P8 haar beste resultaten van het seizoen behaalde.