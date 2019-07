Honda: "Omstandigheden vrijdag in Duitsland zwaarste van seizoen tot nu toe"

Met temperaturen richting de 40 graden Celsius was het op vrijdag enorm warm op Hockenheim. Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda, sprak over de zwaarste omstandigheden van het seizoen tot nu toe.

De hitte leek geen grote problemen te veroorzaken, maar een uitdaging voor de teams en motorleveranciers zal zijn dat de rest van het weekend een stuk koeler gaat verlopen. Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso, heeft zich volgens Tanabe voorbereid op die verandering door de teams en coureurs op zaterdag en zondag de beschikking te geven over andere motorstanden.

"Door de hittegolf in Europa, met 37 graden Celsius als luchttemperatuur en die van het asfalt rond de 50 graden, zijn dit de zwaarste omstandigheden die we dit jaar ervaren hebben. De verwachting is echter dat het de komende twee dagen significant koeler zal zijn, dus wat betreft de kant van de krachtbron hebben we die verandering in ogenschouw genomen in de planning van de settings voor de kwalificatie en de race."

Onderzoek naar motor Gasly voor toekomstige inzet

Betrouwbaarheidsproblemen waren er, ondanks de hitte in Duitsland, niet bij Honda op vrijdag, maar toch gaat de motorfabrikant de krachtbron van Pierre Gasly onderzoeken. De Fransman crashte tijdens de tweede vrije training, waarbij zijn Red Bull veel schade opliep. Tanabe stelt dat Gasly na de vrijdag hoe dan ook van motor zou wisselen, maar dat het onderzoek erop gericht is te kijken of de motor in toekomstige weekenden nog bruikbaar is.

"Beide teams hebben een normaal programma voor vrijdag gedaan, maar de coureurs leken niet helemaal tevreden. We gaan nu met de teams aan de slag om het pakket te verbeteren. Wat betreft de crash van Pierre: zijn krachtbron zou alleen op vrijdag gebruikt worden, dus het heeft geen invloed op onze plannen dit weekend. We zullen de motor echter goed nakijken om te zien of gebruik bij toekomstige races nog mogelijk is."