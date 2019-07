Verstappen: "Een sterke teamgenoot maakt je niet ineens twee tienden sneller"

Max Verstappen heeft Pierre Gasly niet nodig om het maximale uit zichzelf en de auto te kunnen halen. De coureur van Red Bull Racing vertelde aan Ziggo Sport dat een sterkere teamgenoot 'er niet voor zorgt dat je twee tienden sneller gaat'.

Vaak wordt gesteld dat twee sterke teamgenoten elkaars niveau naar een nog hoger niveau stuwen, maar volgens Verstappen is dat bij hemzelf niet het geval. De Nederlander ziet dat het weliswaar goed is voor het team als beide coureurs goed presteren, maar motivatie om sneller te gaan komt volgens hem uit hemzelf. Verstappen stelt zelfs dat het 'slecht' zou zijn als een coureur pas het maximale uit zichzelf haalt met een sterke teamgenoot.

“Nee, dat zou slecht zijn. Je moet altijd op jezelf afgaan en ik denk dat ik altijd het beste uit mezelf haal. Het is beter voor het team, maar voor mij maakt het niet uit. Ik heb het niet nodig om mezelf tot grote hoogte te stuwen. Het is niet zo dat je opeens twee tienden harder gaat rijden als je teamgenoot dichterbij komt.”

Verstappen kan harder door betere balans na updates

Na de Franse Grand Prix lijkt Red Bull echt de weg naar boven gevonden te hebben. De updates lijken hun werk goed te doen, want de balans is volgens Verstappen duidelijk beter geworden. “De motor is iets beter geworden en nieuwe onderdelen aan de auto die net wat meer balans brachten. Met meer grip en betere balans ga je natuurlijk meteen wat harder."

Dit weekend hoopt Verstappen op Hockenheim voort te borduren op zijn sterke reeks wedstrijden. De hitte van vrijdag zal plaatsmaken voor minder hoge temperaturen en misschien ook wel regen, een vooruitzicht dat Verstappen bevalt. “Het kan altijd beter, maar het ging vandaag op zich prima. Ik denk dat het morgen wel een beetje nat is en iets kouder, dus dat is ook wel fijn.”