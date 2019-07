Dichten van gat naar Mercedes belangrijk doel voor Verstappen rond zomerstop

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben in de races voor en na de zomerstop één belangrijk doel: het gat naar Mercedes dichten, zodat de combinatie echt mee kan doen om de overwinningen.

Mercedes is tot nu toe de dominante factor geweest in de Formule 1. De Duitse fabrikant won negen van de eerste tien races en was ook op Silverstone weer dominant. Red Bull lijkt de laatste races echter iets van die voorsprong af te knabbelen: vier weken geleden was het team met Verstappen zelfs de sterkste tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Dat stemt de Nederlander echter nog niet tevreden, zo vertelde hij aan onder andere GPToday.net.

"Het dichten van het gat naar Mercedes, dat is volgens mij de grootste uitdaging. We willen winnen, dus onze grootste uitdaging is het dichten van dat gat. We zijn nu nog verder weg dan waar ik ons zou willen zien. We komen dichterbij, maar het is nog steeds niet goed genoeg. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we nog meer goedmaken."

Op papier lijken de beste kansen op een zege voor Verstappen te komen op circuits zoals de Hungaroring of het stratencircuit van Singapore. Zelf kijkt hij nog niet vooruit naar deze wedstrijden, omdat hij eigenlijk bij iedere race de sterkste wil zijn. "Misschien kunnen we daar wel winnen, maar ik hou me niet echt bezig met het mikken op bepaalde overwinningen. Ik wil altijd winnen, op ieder circuit."

Verstappen verwacht weinig verschil door hitte

Zoals gezegd is Mercedes dit seizoen één keer verslagen. Dat gebeurde tijdens de Oostenrijkse Grand Prix, die door Verstappen gewonnen werd. Kenmerkend voor die race was dat het in de bergen enorm warm was en Mercedes had daar problemen mee. De koeling was niet in orde, waardoor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de race niet voluit konden gaan.

Ook in Duitsland lijkt het weer een warm weekend te gaan worden, maar Verstappen denkt niet dat de hitte een groot verschil gaat maken. "Ik denk dat iedereen een kilogram lichter zal zijn. Voor de pitstops is dat misschien goed, zodat we voor een stop van 1,8 seconden kunnen gaan. Ik weet echter niet of het echt een verschil gaat maken. Dat is lastig te zeggen."