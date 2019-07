Charles Leclerc: "Canada was voor mij het keerpunt in het seizoen"

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft in een exclusief interview met Andrew Benson gesproken over verschillende dingen. Onder andere de 'prioriteit' die teamgenoot Sebastian Vettel zou krijgen, de gevechten met Max Verstappen en het kantelpunt van het seizoen tot nu toe werden besproken.

Vettel als leermeester

Leclerc is van mening dat de Canadese Grand Prix voor hem het keerpunt was van het seizoen. Sinds Canada stond de Ferrari-coureur vier maal achter elkaar op het podium en was hij bijna elke Grand Prix sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel. "Ik heb nog veel te leren en ik ben nog jong, maar ik ben er zeker van dat ik nog veel meer kan leren. Canada was een zeer positief weekend voor mij, ik ga me erop richten om in de toekomst nog meer positieve keerpunten te hebben."

De jonge coureur zet zijn teamgenoot (die vier wereldtitels heeft) vanaf de Canadese Grand Prix onder druk. Leclerc zei dat hij kan genieten van het idee dat hij wordt gementen met een coureur van het kaliber Vettel: "Het is altijd een interessante uitdaging voor mij. Ik sta aan het begin van mijn carrière en Sebastian is een viervoudig wereldkampioen met heel veel ervaring. Het is erg belangrijk om hem naast mij te hebben want ik kan zeker doorgroeien. Ik kan ook veel van hem leren, dat proces heb ik al vanaf het begin van het seizoen ingezet."

"Maar ik wil hem ook verslaan", gaat Leclerc verder. "Ik ben hier gekomen om hem te verslaan want ik wil altijd de snelste zijn."

Leclerc v.s. Verstappen

Leclerc's strijd met Verstappen kan volgens de Formule 1-kenners uitgroeien tot een van de grootste aller tijden. Leclerc is zich daarvan bewust: "Ik hoop het echt", zei hij. "We hebben een aantal goede gevechten gehad en die zijn in de karts niet goed afgelopen. Het was een leuke, leerzame en goede tijd."

Na de bloedstollende eindfase in Oostenrijk en het (volgens Toto Wolff smerige) gevecht op Silverstone kan Leclerc niet wachten om meer gevechten met Verstappen te hebben: "We hebben het grootste deel van onze kart-carrière samen gereden, dus het is leuk om ons hier in de Formule 1 terug te zien. Ik kan niet wachten om nog meer van zulke gevechten te hebben."

"Ik hoop dat mijn eerste overwinning snel komt. Daarna mogen er nog meer volgen. Het eerste doel van dit jaar is om één overwinning te behalen. Dit is naar mijn idee een realistisch doel. We zullen keihard moeten werken om dit voor elkaar te krijgen", sloot hij af.