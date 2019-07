Komende week staat de Grand Prix van Duitsland weer op het programma. Voor het eerst sinds 2013 wordt de race weer in een oneven jaartal verreden, nadat de Nürburgring in 2015 en 2017 niet de financiën had om de race te organiseren.

In de even jaren bleef Hockenheim de race gewoon organiseren en met steun van Mercedes komt er dit jaar een vervolg op het Duitse circuit. Vorig jaar was Lewis Hamilton de sterkste, voor Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen, maar na afloop van de race ging het vooral over de fout van Sebastian Vettel. Tijdens het regenbuitje gleed de Ferrari-coureur in leidende positie van de baan.

Met de kennis van nu kan misschien wel gezegd worden dat de Duitser daar de kiem legde voor zijn nederlaag in de titelstrijd, want in de resterende races van 2018 maakte Vettel nog een aantal grote fouten, waardoor Hamilton uiteindelijk relatief eenvoudig de titel binnen wist te halen.