Voormalig adviseur eist 10 miljoen pond van Ricciardo voor contractbreuk

Het lijkt de tijd van de rechtszaken rond de Formule 1 te zijn. De saga rond Rich Energy heeft al geleid tot twee rechtszaken, net als het overnameproces rond Force India. Nu kan ook Daniel Ricciardo zich opmaken voor een gang naar de rechter.

Een voormalig adviseur van Ricciardo eist nu namelijk nog 10 miljoen pond van de Australiër, waarbij het gaat om onbetaalde commissies rond het contract dat de coureur met Renault afsloot voor 2019 en daarna. Eind vorig jaar verliet hij Red Bull Racing na vijf seizoenen om een nieuw avontuur aan te gaan bij de geel-zwarte brigade uit Frankrijk.

De aanklacht van Glenn Beavis, die werkzaam is bij Sivana Sports International FZE en sinds 2012 de belangen behartigde van en advies gaf aan de familie Ricciardo, tegen Ricciardo draait om een aantal bedragen die Beavis nog niet ontvangen heeft na het tekenen van het contract met Renault. Zo zou Beavis nog 20 procent commissie moeten ontvangen van Ricciardo's basissalaris, evenals een aantal contractuele elementen zoals bijvoorbeeld de kosten van zijn superlicentie en een fysiotherapeut.

Ricciardo verwerpt claims van Beavis

Inmiddels heeft Ricciardo een andere adviseur en manager, want hij heeft zich dit jaar aangesloten bij het bureau CAA Sports. De zaak wordt nu dus door Beavis naar de rechter gebracht, waarbij hij tien miljoen pond eist. Volgens Ricciardo klopt er niets van de aanklacht. "Er zit geen inhoud in de claim van Glenn Beavis. Het is jammerlijk dat hij besloten heeft deze volledig kansloze claim naar buiten te brengen, die ik volledig zal gaan verdedigen in de rechtszaak", zo vertelde hij aan Autosport.