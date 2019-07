Grosjean behoudt stoeltje bij Haas F1 voor Duitse Grand Prix

Romain Grosjean zal volgend weekend gewoon in actie komen tijdens de Grand Prix van Duitsland. Haas F1 bevestigde tegenover GPToday.net dat de Zwitserse Fransman niet de deur gewezen wordt na zijn dramatisch verlopen Britse Grand Prix.

Het weekend op Silverstone had bijna niet slechter kunnen verlopen voor Grosjean. De voormalig coureur van Renault en Lotus crashte tijdens VT1 al bij het uitrijden van de pitstraat, terwijl hij later in die training nog een keer spinde. Het vervolg van het weekend ging niet veel beter: hij haalde nog wel Q2, maar de race op het historische Britse circuit was al snel afgelopen.

In de eerste ronde kwam Grosjean namelijk in aanraking met teamgenoot Kevin Magnussen. Beiden liepen ze een lekke band op, terwijl ze na tien ronden allebei hun auto in de pits geparkeerd hadden. Daarna gingen er geruchten dat Grosjean mogelijk al met ingang van de Duitse race niet meer in de bolide van Haas F1 zou zitten.

Grosjean en Magnussen gewoon in Haas-bolides

Teambaas Günther Steiner zou na de Britse Grand Prix uit zijn slof geschoten zijn tegenover Grosjean en contact hebben opgenomen met Gene Haas om te vragen of de Fransman vervangen zou mogen worden. Volgens een woordvoerder van Haas F1 is er echter geen sprake van dat er een coureurswissel gaat plaatsvinden. Hij bevestigt tegenover GPToday.net dat Grosjean en Magnussen op Hockenheim in de bolides zitten.