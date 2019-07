Valsecchi: "Vettel ligt 's nachts wakker van snelheid Leclerc"

Sebastian Vettel heeft het dit seizoen lastig om zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc van zich af te houden. Davide Valsecchi denkt zelfs dat de ervaren Ferrari-coureur 's nachts wakker ligt van zijn jongere ploeggenoot.

Het seizoen 2019 is zo goed als halverwege en het verschil tussen Vettel en Leclerc is in het kampioenschap te verwaarlozen: Vettel staat op 123 punten, Leclerc na zijn derde plek op Silverstone op 120. Daarmee staan ze vierde en vijfde in het kampioenschap. Toch is het vooralsnog de Monegask die een sterkere indruk maakt dan zijn Duitse ploegmaat.

Qua snelheid gaat het momentum heen en weer tussen de coureurs, maar voor Valsecchi staat vast dat Leclerc de sterkere van de twee is, zo vertelde hij aan Sky Sports Italia. "Het is hem dit seizoen duidelijk geworden dat Charles Leclerc veel sneller is dan hij. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat hij in de nacht wakker ligt van Charles. De Monegask zorgt er met zijn goede prestaties voor dat hij in het hoofd zit van de Duitser."

'Verstappen en Leclerc de toekomst van de Formule 1'

Valsecchi, tegenwoordig in dienst van Sky Sports Italia en in 2012 kampioen in de GP2, ziet dat de coureurs van de toekomst zo langzamerhand het vuur aan de schenen kunnen leggen bij de huidige top. Alleen Lewis Hamilton steekt er volgens de Italiaan nog bovenuit, doordat hij zich dit jaar sterk verbeterd heeft in de races.

"Het mag duidelijk zijn dat Leclerc en Verstappen de toekomst vormen van de Formule 1. Hamilton is dit seizoen nog een maatje te groot voor de twee talenten, aangezien Hamilton zich lijkt te hebben verbeterd tijdens de races. Afgelopen jaren reed hij vooral heel goed in de kwalificaties, maar dit seizoen lijkt hij zich juist meer te hebben gefocust op het resultaat in de race. Hij offert daar zelfs zijn kwalificatie voor op."