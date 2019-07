'Formule 1 heeft afgelopen jaren verkeerde banden gevraagd van Pirelli'

De Formule 1 krijgt vanaf 2021 mogelijk banden met hele andere karakteristieken dan nu het geval is. De banden met hoge degradatie gaan waarschijnlijk de deur uit, maar een keuze voor welke karakteristieken er wel moeten zijn, is nog niet gemaakt.

Op Silverstone gaven de FIA en Liberty een update over de reglementen voor 2021. Er werden beelden naar buiten gebracht van hoe de bolides er volgens de laatste schetsen uit gaan zien en tevens werd uit de doeken gedaan hoe de Formule 1 betaalbaarder moet worden van de teams. Een van de punten die de FIA en Liberty ook ter sprake bracht, zijn de banden.

Banden moeten gevechten beter mogelijk maken

Momenteel wordt Pirelli door middel van een brief met doelstellingen gevraagd om de banden bepaalde karakteristieken mee te geven. De FIA is echter van mening dat er in de afgelopen jaren verkeerde dingen gevraagd zijn van de bandenleverancier en dat er vanaf 2021 andere banden moeten komen. Dat vertelde Nikolas Tombazis, hoofd technische zaken van single seaters bij de FIA, tijdens de bijeenkomst op Silverstone.

"We willen banden hebben die mensen in staat stellen met elkaar te vechten zonder degradatie of dat de aanvallende persoon maar een korte periode heeft. De huidige banden zijn een product van wat we van Pirelli gevraagd hebben en ik denk dat we ze om andere dingen moeten vragen dan wat we in het verleden gedaan hebben."

'Banden met hoge degradatie niet de juiste weg'

Pat Symonds, technisch hoofd bij de Formule 1, echoot de uitspraken van Tombazis. "Ik denk dat we ze in het verleden om de verkeerde dingen gevraagd hebben. Het is een erg complex probleem, maar ook iets waar we nog geen duidelijk idee over hebben. We doen veel simulaties en er is veel wat we kunnen doen, maar we geloven dat pitstops belangrijk zijn in de Formule 1. We weten dat onze fans genieten van deze pitstops van twee of drie seconden, dus we willen een bepaald niveau aan pitstops hebben."

"Het makkelijkste is misschien om een soort Le Mans-band te vragen die eindeloze levensduur heeft, maar dan verliezen we de stops. Ik heb lang met sommige teams gesproken en zij gaan ons helpen met deze taak door simulaties, maar het is lastig. Ik ben het volledig met Nikolas eens: we hebben compleet verkeerde dingen gevraagd van Pirelli de afgelopen jaren. Het doel van hoge degradatie was volgens mij niet de juiste weg."