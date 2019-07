Alonso vindt Formule 1 'niet aantrekkelijk genoeg' voor terugkeer in 2020

Fernando Alonso lijkt op korte termijn niet terug te gaan keren in de Formule 1. Volgens de tweevoudig wereldkampioen kan hij daar niet de uitdaging vinden die hij nodig heeft.

Aan het eind van 2018 vertrok Alonso uit de Formule 1. De vier seizoenen daarvoor reed de Spanjaard met weinig succes bij McLaren, waarna hij ervoor koos om andere uitdagingen in de autosport aan te gaan. Hij won twee keer de 24 uur van Le Mans en werd kampioen in het WEC en deed met McLaren een geflopte poging om zich te kwalificeren voor de Indy 500.

Recent gaf Alonso aan dat hij een terugkeer in de Formule 1 zou overwegen als hij bij een topteam zou kunnen gaan rijden, maar tegenover het Spaanse EFE vertelde hij nu dat de voorwaarden voor hem nu niet juist zijn. "Wat het mij kan geven op een persoonlijk niveau is niet aantrekkelijk genoeg geweest in recente jaren. De Formule 1 was voor mij exceptioneel, maar tegenwoordig vind ik daar niet meer de uitdagingen die ik nodig heb."

Alonso gaat niet wachten op telefoontje en overweegt Dakar

De 37-jarige Alonso vertelde ook dat hij niet thuis gaat zitten wachten op een telefoontje van een team. "Ik heb altijd gekozen waar, wat en wanneer ik wil racen, gebaseerd op wat mij blij maakt. Ik weet wat ik doe. Ik laat niet met opzet deuren open staan in de hoop dat iemand mij belt. Ik neem besluiten op basis van wat mij blij maakt. Wat ik ga doen, zit in mijn hoofd en op een gegeven moment zal ik daarover gaan praten."

Eerder dit jaar testte Alonso namens Toyota, waarvoor hij in het WEC reed, een Dakar-bolide. Deelname wil hij nog niet uitsluiten. "Het is een aantrekkelijke race, maar ook het tegenovergestelde van waar mijn kwaliteiten liggen en mijn manier van rijden. Ik heb nooit off road geracet en om ineens mee te gaan doen aan de zwaarste rally ter wereld zou iets extreems zijn."