Geen uitloopstroken van asfalt: Zandvoort houdt vast aan grindbakken voor F1

De grindbakken op Circuit Zandvoort blijven ondanks de komst van de Formule 1 gewoon bestaan. Het bedrijf dat de renovaties op het circuit gaat uitvoeren is verteld dat de grindbakken onderdeel zijn van het 'erfgoed van het circuit'.

De Nederlandse Grand Prix keert in 2020 na 35 jaar afwezigheid terug op de kalender van de Formule 1 en wederom zal Circuit Zandvoort de plaats van handeling zijn. In 1985 was de laatste race, die destijds gewonnen werd door de onlangs overleden Niki Lauda. De interesse in de race is groot, want gisteren werd duidelijk dat er ruim 300.000 aanvragen voor tickets gedaan zijn voor de race van 2020.

Blijven grindbakken wens van alle betrokkenen

Het circuit in de Noord-Hollandse duinen moet nog wel aan de standaard van de Formule 1 aangepast worden en het bedrijf Dromo is in de arm genomen om dat te gaan verzorgen. Eigenaar Jarno Zaffelli benadrukte tegenover RaceFans dat de nadrukkelijke wens 'van alle partijen' is om de grindbakken te behouden, dus Dromo zal geen uitloopstroken van asfalt gaan aanleggen.

"We behouden de grindbakken. Dit was een van de verzoeken van alle partijen. De FOM wilde het vanwege het erfgoed van het circuit, terwijl de eigenaren van het circuit er ook om vroegen. Zoals je weet vinden wij het helemaal prima om grindbakken te hebben in plaats van asfalt als we denken dat het niet nodig is."

Volgens Zaffelli zullen de grindbakken omhoog lopen, waardoor het contact maken met bandenstapels volgens hem erg lastig gaat worden. "Het heeft duinen en uitloopstroken die uniek zijn in deze wereld. Het wordt op veel plaatsen erg lastig om de bandenstapels te bereiken, omdat de grindbakken te stijl zijn. Het wordt dus een grote uitdaging."

Werkzaamheden moeten in maart klaar zijn

In een eerder stadium werd al wel bekend dat er nog redelijk wat veranderingen doorgevoerd gaan worden aan Circuit Zandvoort. Het circuit zal op sommige punten wat verbreed worden, maar de meest aansprekende verandering is de laatste bocht. Die zal een banking van zo'n 18 graden gaan bevatten, waardoor de coureurs hun DRS al voor de laatste bocht kunnen openen.

Er zijn redelijk wat aanpassingen nodig, maar volgens Zaffelli zal er van tijdnood geen sprake zijn voor de race van 2020. "We zullen in november beginnen met de werkzaamheden. We willen het werk tegen maart gereed hebben. Er is dus voldoende tijd om te doen wat we moeten doen op en naast het circuit. We maken ons geen zorgen om het op tijd afleveren, maar alleen om het weer."