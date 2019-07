'Organisatie Dutch GP heeft 300.000 ticketaanvragen gekregen'

De interesse in kaarten voor de eerste nieuwe editie van de Nederlandse Grand Prix is enorm gebleken. Het inschrijvingsproces is inmiddels gesloten, maar ruim 300.000 mensen hebben een aanvraag gedaan.

De Grand Prix van Nederland keert in 2020 terug op de kalender van de Formule 1, nadat de race in de afgelopen 35 jaar niet op de kalender stond. In 1985 was de onlangs overleden Niki Lauda de laatste die op Circuit Zandvoort won en die baan is ook in 2020 weer de gastheer van de race. In mei maakte Chase Carey tijdens een persconferentie op Zandvoort bekenden dat de deal beklonken is.

Het aanvragen van tickets voor de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar ging via een speciaal ontwikkeld proces. In eerste instantie moesten geïnteresseerden zich in twee periodes registreren als persoon die interesse heeft in de tickets. Vervolgens was er een periode van twee weken waarin mensen die zich geregistreerd hebben tickets konden aanvragen via een speciale ticketlink.

Loting lijkt onvermijdelijk na 300.000 aanvragen

Nu blijkt dat de interesse in deze tickets bijzonder groot geweest is. De capaciteit van Zandvoort is vastgesteld op maximaal 105.000 bezoekers per dag, maar in totaal zijn er ruim 300.000 aanvragen gedaan, zo vernam F1Maximaal. "Ruim 300.000 aanvragen zijn binnen gekomen bij het circuit. Het circuit biedt gedurende het raceweekend plaats aan 105.000 bezoekers per dag."

Hiermee lijkt de interesse in kaarten groter te zijn dan het aantal beschikbare tickets, omdat de meeste mensen meer dan één ticket aangevraagd zullen hebben. Voorafgaand aan het aanvraagproces maakte de organisatie van de Nederlandse Grand Prix al bekend dat er een loting zal plaatsvinden in het geval dat de vraag naar tickets groter is dan het aanbod.