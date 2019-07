Australische Grand Prix blijft tot 2025 in Melbourne na verlenging contract

De Formule 1 blijft nog minstens zes jaar naar Australië en Melbourne komen. De organisator van de race en de sport zijn een contractverlenging tot en met 2025 overeengekomen.

Het contract tussen Melbourne en de Formule 1 liep nog niet op zeer korte termijn af: pas na de race van 2023 zou er onderhandeld moeten worden voor een nieuw contract. Er is echter vroegtijdig besloten om het contract open te breken en te verlengen. Niet 2023, maar 2025 is daardoor nu het laatste jaar waarin de Australische Grand Prix op Melbourne gepland staat.

F1 sinds 1996 onafgebroken te gast in Melbourne

De race op het stratencircuit rond Albert Park wordt sinds 1996 onafgebroken verreden en is sindsdien eigenlijk steevast ook de eerste race van het seizoen. Alleen in 2006 en 2010 moest het de eer daarvoor laten aan Bahrein. In een eerder stadium kondigde Formule 1-CEO Chase Carey al aan dat Melbourne in 2020 ook de opening van het seizoen organiseert: dat gaat op 15 maart gebeuren.

"We zijn blij dat we onze samenwerking met de stad Melbourne verlengd hebben, waardoor de Australische Grand Prix tot tenminste 2025 te gast is", zei Carey. "Het besluit om de huidige relatie te verlengen met twee jaar komt door het feit dat dit evenement een enorm succes gebleken is voor de hoofdstad van Victoria, Australië en de hele wereld, waarbij het populair is gebleken voor de fans en mensen die werken in de Formule 1."

Aankondiging 'in lijn met die van Britse Grand Prix'

"We werken samen met onze partner, the Australian Grand Prix Corporation, om ervoor te zorgen dat de Australische Grand Prix nog spannender en spectaculairder wordt, zowel als sportevenement als als vorm van entertainment."

"De aankondiging van vandaag volgt op die van vorige week van de Britse Grand Prix en bewijst dat meer en meer promotors onze langetermijnvisie voor de toekomst van de Formule 1 delen. We kunnen niet wachten om van 12 tot en met 15 maart terug te zijn in Melbourne om het 25-jarig jubileum van deze race te vieren en het voortzetten van een relatie die ons in staat stelt om in 2025 ook tenminste 30 jaar in de stad te vieren."