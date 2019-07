"Silverstone bevestigt contractverlenging en blijft tot 2024 op F1-kalender staan"

De toekomst Grand Prix van Groot-Brittannië is gered. De race op Silverstone zal ook in 2020 op de kalender staan, nadat er een overeenkomst voor vijf jaar gesloten is met de Formule 1.

Silverstone had een contract met lange looptijd getekend in de tijd dat Bernie Ecclestone de Formule 1 bestuurde. De financiële voorwaarden bleken voor het circuit zo ongunstig dat de British Racing Drivers' Club (BRDC) in 2017 besloot om een ontsnappingsclausule in werking te laten treden, waardoor het contract na 2019 afloopt. Sindsdien stond de toekomst van de Britse Grand Prix, in 1950 de eerste F1-race ooit, op het spel.

'Silverstone belangrijk voor toekomst Formule 1'

De toekomst is echter veiliggesteld, want de Formule 1 en de BRDC zijn een deal overeengekomen waardoor Silverstone op de kalender blijft. "We hebben altijd gezegd dat onze sport historische locaties moet koesteren voor de toekomst op lange termijn, en Silverstone en Groot-Brittannië vormen de kern van deze sport en haar startpunt in 1950", zei Liberty-voorman Chase Carey over de contractverlenging.

"Tegenwoordig is de Formule 1 een globale sport, gehouden op vijf continenten, bekeken door een publiek van 500 miljoen fans en ons doel is om dit aantal te laten groeien door de sport naar nieuwe landen te brengen, terwijl ook gekeken wordt naar de roots: Silverstone en de Britse Grand Prix zijn daar een integraal onderdeel van."

BRDC ook blij met verlenging contract

Ook de BRDC is blij met de verlenging, zo vertelde voorzitter John Grant. "Silverstone is een van de meest iconische Grands Prix op de F1-kalender en met zo'n rijk erfgoed zou het desastreus geweest zijn voor de sport en de fans als we geen toekomst hadden kunnen vinden."

"2020 is de 70ste verjaardag van de eerste race van het wereldkampioenschap, die plaatsvond op Silverstone op 13 mei 1950. Dat gaat het evenement van volgend jaar nog specialer maken. Dit is geweldig niewus voor de BRDC, Silverstone en de Formule 1 - en voor miljoenen Britse autosportfans."

Silverstone heeft sinds 1987 jaarlijks de Britse Grand Prix georganiseerd. In de 25 jaar daarvoor werd het Britse circuit afgewisseld met Brands Hatch, dat eens in de twee jaar de thuishaven van de race was. De Britse Grand Prix is ook een van de weinige races die sinds het begin van de Formule 1 in 1950 op de kalender staat. Naast Silverstone en Brands Hatch was ook Aintree vijf keer de organisator van de race.