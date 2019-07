Jubileumseizoen 2020 start op 15 maart in Melbourne

2020 wordt een speciaal seizoen voor de Formule 1, aangezien de koningsklasse van de autosport dan 70 jaar bestaat. Vanochtend maakte het Formula One Management in een statment bekend dat de eerste race van het jubileumseizoen op 15 maart verreden zal worden in Melbourne. Op Albert Park vind dan voor de 25ste keer een Grand Prix plaats en voor de achtste keer zal Rolex dienst doen als titelsponsor van de race.

CEO Chase Carey toonde zich verheugd, met het definitief vaststellen van de data voor de eerste race in 2020: "We zijn blij te kunnen melden dat het volgende Formule 1-seizoen, net als de afgelopen jaren, zal beginnen in Melbourne. Het Albert Park is een van de meest populaire circuits op de kalender en geliefd door iedereen werkzaam binnen de Formule 1. De vele Australische fans weten dit evenement al jarenlang te maken tot een unieke en speciale aangelegenheid. Voor ons is er geen betere plek om dit jubileumseizoen te starten."

Lees de volledige verklaring van de FOM en de organisatie hier: