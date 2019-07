Uralkali spant rechtszaak aan tegen curatoren Force India en wil schadevergoeding

Er komt nog een rechtszaak waar een Formule 1-team bij betrokken is. Het Russische bedrijf Uralkali spant een rechtszaak aan tegen de curatoren van het voormalige Force India, omdat er fouten gemaakt zouden zijn in het verkoopproces.

Force India raakte halverwege 2018 in de financiële problemen. Die problemen waren zo groot, dat een faillissement nabij was en er werd besloten om het team onder curatele te stellen. Uiteindelijk wist een consortium onder leiding van Lawrence Stroll het team op te kopen, wat zij uiteindelijk een nieuwe naam gaven in Racing Point. Uralkali is echter van mening dat er fouten gemaakt zijn in het verkoopproces.

Fouten in verkoopproces rond Force India

Het Russische bedrijf is de grootste Russische producent van minerale kunstmest en een van de drijvende krachten achter de carrière van Nikita Mazepin. Sinds 2007 is zijn vader, Dmitry Mazepin, de voorzitter van het moederbedrijf van Uralkali, Uralchem. Volgens de kustmestproducent hebben de curatoren van Force India fouten gemaakt in het proces rond het verkopen van de renstal, wat eind juli en begin augustus 2018 plaatsvond.

Uralkali is van mening dat er drie zaken fout zijn gegaan: "De curatoren hebben gefaald het hoogste bod in het proces - die van Uralkali - als succesvol aan te wijzen; de curatoren werden niet goed gerepresenteerd en toonden een gebrek aan transparantie in het proces; en er was een gebrekkig verkoopproces waarbij niet de maximale opbrengsten uit verkoop gerealiseerd werden voor crediteuren, aandeelhouders en andere betrokkenen."

Uralkali mikt op schadevergoeding bij rechter

"Uralkali deed een uiterst genereus bod om de zaken en middelen van het bedrijf te verkrijgen, waaronder een contante vergoeding van tussen de 101,5 en 122 miljoen pond, afhankelijk van de specifieke structuur van andere biedingen. Het bod stelde voldoende financiën voor om de claims van crediteuren volledig te voldoen en bevatte een plan om voldoende significant werkkapitaal en een nieuw investeringsprogramma voor een termijn van 5 jaar, om het toekomstige succes van Force India te garanderen."

Door het mislopen van het team wil Uralkali nu een schadevergoeding. "Ondanks het genereuze bod van Uralkali, wat de beste op tafel was, kozen de curatoren voor een exclusieve overeenkomst met een andere bieder, waarna het weigerde verder te praten met Uralkali of andere bieders. Door twijfels van Uralkali rond het biedingsproces, had Uralkali geen andere keuze dan deze handelingen uit te voeren en een substantiële schadevergoeding te eisen."