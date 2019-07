Jolyon Palmer: "Hamilton volwassen coureur in tegenstelling tot Leclerc en Verstappen"

Jolyon Palmer heeft in zijn column voor de BBC Lewis Hamilton op een troon gezet en ging in op het gevecht van Charles Leclerc en Max Verstappen.

De voormalige Renault-coureur loofde Hamilton en volgens hem is hij op weg naar een zesde wereldtitel. Sinds Hamilton's voormalige teamgenoot Nico Rosberg met pensioen is gegaan is Hamilton de rust zelve en heeft hij een kalme benadering tijdens ieder Grand Prix-weekend. Dit zou volgens Palmer resulteren in zeer constante resultaten.

"Hamilton lijkt een veel volwassener coureur, dit in tegenstelling tot de 'new kids on the block' Charles Leclerc en Max Verstappen. Beide zijn ontegenzeggelijk fantastische talenten, die op Silverstone opnieuw voor spanning en sensatie zorgde, maar soms krijg je het gevoel dat ze één overstuur moment verwijderd zijn van een crash die het einde van de race inluidt."

Hamilton is volgens Palmer 'de snelste coureur die er is': "Hij maakt geen fouten, zijn race-techniek is geweldig en hij zijn vermogen op een nat wegdek is ongeëvenaard, hoewel ik denk dat Verstappen het daar niet mee eens is."

Palmer verklaarde verder dat hij Hamilton graag in een minder dominante auto zou willen zien en dat hij hoopt dat Ferrari en Red Bull hem blijven uitdagen. "De zeven titels van Michael Schumacher zijn binnen bereik en ik zie Lewis dat record breken."

"Lewis zijn overwinning op Silverstone was misschien niet het resultaat waar het kampioenschap om schreeuwde, maar het is moeilijk te zeggen dat het anders had moeten zijn. Het lijkt erop dat het kampioenschap al beslist is, maar als we races blijven zien zoals in Spielberg en Silverstone zal ik niet klagen", sloot de BBC-analist af.