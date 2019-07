Mika Hakkinen looft gevecht Verstappen en Leclerc op Silverstone

Formule 1-wereldkampioen van 1998 en 1999, Mika Hakkinen, genoot afgelopen week van de strijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Volgens Hakkinen waren de stewards meer ontspannen tijdens hun beslissingen en dat leverde meer spektakel op op het circuit van Silverstone.

Waar Toto Wolff nogal kritisch was over de race achter de beide Mercedes-coureurs, loofde Hakkinen het spektakel. Andere mensen, zoals Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, merkten net zoals Hakkinen op dat de sport terrein gewonnen heeft. "De jonge generatie coureurs zorgen voor voorwerk op het circuit van Silverstone", verklaarde de Fin aan Unibet.

"Max Verstappen en Charles Leclerc vochten om de derde plaats en het was opnieuw een bikkelharde strijd. Deze keer gaven ze elkaar de ruimte en hadden ze respect voor de race."

"Na de controverse van Canada, die gepaard ging met de straf van Sebastian Vettel, had ik het gevoel dat de stewards een meer open benadering kozen om het mogelijk te maken dat coureurs tegen elkaar kunnen race. Op een gegeven moment haalde Max alles uit de kast bij het gevecht met Charles en daarop volgde er geen sanctie. Ze mochten racen en Charles heeft geleerd van het incident in Oostenrijk toen hij werd ingehaald door Max."

Hakkinen verbaasde zich over de kalmte die Verstappen had toen hij door Vettel van de baan werd gereden in Stowe. "Ik denk dat Max alle reden had om uit zijn dak te gaan, maar hij bleef cool. Ik was zeer verbaasd dat beide coureurs verder konden waarna Max uiteindelijk nog vijfde werd."

Vettel kreeg voor het incident met Verstappen een tijdstraf van tien seconden, daarnaast kreeg hij ook twee strafpunten op zijn licentie.