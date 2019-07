Rosberg: "Raikkonen had met hard werken meer uit carrière kunnen halen"

Nico Rosberg brengt begrip op voor de werkwijze van Kimi Raikkonen in de Formule 1. Wel denkt de wereldkampioen van 2016 dat de Fin meer had kunnen bereiken als hij harder hard gewerkt.

Raikkonen is anno 2019 de oudste en tevens meest ervaren Formule 1-coureur op de grid. Dat was ten tijde van zijn debuut in 2001 wel anders, wat de huidige Alfa Romeo-coureur had destijds amper een jaar autosportervaring. Inmiddels staat de teller bij Raikkonen al op ruim 300 Grand Prix-start en daar gaan er als het goed is nog minimaal 30 bij komen, want de Fin staat nog tot eind 2020 onder contract bij zijn huidige team.

'Moet ook waardering opbrengen voor keuze Raikkonen'

Gebrek aan succes heeft Raikkonen eigenlijk ook niet gehad. Hij werd in 2007 wereldkampioen, werd in 2003 en 2005 tweede in de titelstrijd en pakte in totaal 21 zeges, waarvan de laatste kwam tijdens de Amerikaanse Grand Prix van 2018. Rosberg is echter van mening dat Raikkonen meer uit zijn carrière had kunnen halen als hij harder had gewerkt. "Je moet zeggen dat Kimi meer had kunnen bereiken als hij harder had gewerkt."

"Anderzijds is hij wel zichzelf en er bestaat geen goede of verkeerde werkwijze. Niemand kan zeggen die iemand zich uit de naad moet werken. Hij doet wat hij wil en wat goed voor hem is. Dat moet je ook waarderen. Het is echter niet de manier waarop ik deze sport benaderde. Voor mij was het belangrijk om zo hard te werken als ik kon", vertelde Rosberg aan Ilta Sanomat.