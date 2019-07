Teleurgestelde Bottas baalt van pech met safety car en onhandige bandenkeuze

Ook tijdens de Britse Grand Prix moest Valtteri Bottas zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. Deze keer niet direct op basis van snelheid, maar vooral door een voor de Fin ongelukkig moment van een safety car-fase.

Bottas pakte op zaterdag nog met een minimaal verschil de pole position en leek in de race ook goed mee te doen om de overwinning. Tot zijn pitstop in ronde 17 ging de Mercedes-coureur ook aan kop, maar daarna was het geluk niet aan zijn zijde. Drie ronden later kwam de safety car naar buiten, waardoor Hamilton een 'gratis' pitstop kon maken en de leiding in de race overnam. Bottas baalde daar vanzelfsprekend van.

"Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Natuurlijk de felicitaties voor Lewis, die hier enorm veel steun krijgt. Ik stopte als eerste en controleerde het gat, waardoor ik de race virtueel leidde, totdat de safety car kwam, Lewis een gratis pitstop kreeg en mij pakte. Ook ging ik naar de mediums, wat betekende dat ik een extra stop moest maken en dat was het. Het was niet echt mijn dag, maar de snelheid was tenminste goed."

Bottas ziet positieve punten in weekend op Silverstone

Door de zege zag Bottas Hamilton verder uitlopen in het WK, maar de Fin wil nog niet opgeven. Hij houdt zich daarvoor vast aan de positieve punten uit het weekend op Silverstone. "Natuurlijk zijn er positieve punten. Gisteren was ik de snelste op de baan, dus dat was goed. Ook de snelheid in de race was vandaag prima. We hadden een goed gevecht en ik zal blijven strijden, want het is nog niet voorbij."