Vettel schuldbewust: "Dacht dat er een gat kwam, maar dat was niet zo"

Na afloop van de Britse Grand Prix stond Sebastian Vettel schuldbewust de media te woord. De Ferrari-coureur wist goed dat hij fout zat in de botsing met Max Verstappen, waardoor hij zichzelf uiteindelijk op P16 terugzag in de eindklassering.

Het ging voor Vettel helemaal verkeerd in de 37ste ronde. De viervoudig wereldkampioen werd op Hangar Straight ingehaald door Verstappen, die op zijn beurt een klein foutje maakte in Stowe. Vettel dacht daarvan te kunnen profiteren, maar dat mondde uiteindelijk uit in een fikse crash. Na afloop van de race vertelde Vettel dat hij verwachtte dat er een gat zou ontstaan aan de binnenkant, maar dat het deurtje niet open ging.

"Ik zag natuurlijk dat hij sneller was en hij dichtte het gat op consistente basis. Ook in de eerste stint leek het erop dat ze meer druk op ons konden zetten. Ik zag dat er nog 15 ronden te gaan waren en toen hij er voorbij ging, dacht ik dat het klaar was, maar hij maakte een foutje in Stowe, wat volgens mij komt omdat hij meer snelheid meenam door de DRS. Ik dacht toen dat ik hem terug kon pakken."

"Ik dacht voor een seconde te zien dat hij het midden van de baan koos, waardoor ik voor links wilde gaan, maar toen stuurde hij terug naar links. Het gat waarvan ik dacht dat het zou openen, opende uiteindelijk niet. Toen was het te laat. Het was mijn fout en ik heb al met hem gesproken. Ik ben absoluut niet blij, omdat het ook mijn race verpest heeft."