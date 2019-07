Vettel: "Ik kreeg niet het goede gevoel met de auto in de kwalificatie"

Sebastian Vettel kijkt niet met een tevreden gevoel terug op de kwalificatie in Groot-Brittannië. Hij reed slechts de zesde tijd, maar de Ferrari-coureur heeft goede hoop dat het in de race beter zal gaan.

In de kwalificatie moest Vettel zijn meerdere erkennen in beide Mercedessen, teamgenoot Charles Leclerc en beide coureurs van Red Bull Racing, waardoor hij genoegen moet nemen met de zesde startpositie. Vettel stelde dat hij gedurende de kwalificatie moeite had met de auto, maar is ervan overtuigd dat de race hem meer mogelijkheden gaat opleveren.

"Ik had moeite om alles uit de auto te halen wat erin zat, kon niet het juiste gevoel krijgen en ik ben niet blij met hoe het ging. Ik zou competitiever moeten zijn in de race, maar we hebben recent moeite om het in een ronde te doen. Het hele weekend gaat het al een beetje op en neer. Mercedes lijkt de favoriet te zijn, maar misschien kunnen we een mooi gevecht hebben met Red Bull en vanaf daar verder kijken."

Weinig verschil tussen softs en mediums

Vettel zal de race op zachte banden aanvangen, net als Leclerc, terwijl de Mercedessen en Red Bulls zullen vertrekken op de hardere mediums. De Duitser denkt dat er weinig verschil zit tussen de compounds, ondanks hoge slijtage van de banden met rode wangen op vrijdag. "We hadden ook in Q1 een run op de softs en we zaten in Q2 wat in de problemen, maar uiteindelijk denk ik niet dat er veel verschil zat tussen de banden."