Verstappen wil uitkijken dat Honda-motor niet ontploft

De kwalificatie was voor het Red Bull-team een flinke opsteker. De tweede thuisrace van het seizoen voor het Oostenrijkse team met haar fabriek in Milton Keynes, lijkt goed onderweg. Waar Max Verstappen op de vierde plaats kwalificeerde kwam Pierre Gasly op de vijfde positie terecht.

Red Bull had een goede dag

Positieve geluiden vanuit de pitboxen bij Red Bull Racing, waar men had verwacht dat het gat met Mercedes een stuk groter zou zijn. Vorig jaar was dit meer dan 7 tienden, nu slechts 2 tienden. Tegenover GPToday.net vertelde Verstappen in Silverstone: "Ik was uitgegaan van een groter gat. Als je kijkt naar het gat van vorig jaar was het ook best een groot gat. Veel meer dan dit, dus een goede dag eigenlijk. Het hele weekend zaten we er eigenlijk wel een stuk dichtbij. De auto ging in de kwalificatie ook echt goed."

Weer geen pole position Verstappen

De Nederlander eindigde op de vierde plaats met een achterstand van slechts 0.183 op Valtteri Bottas die de pole position wist te pakken. Een zeer goed resultaat voor Verstappen en zijn team, maar er had meer ingezeten: "Het team had gezegd als je binnen 2 tienden zit van de snelste tijd dan had er echt wel meer in gezeten. Zonder die problemen met de turbo hadden we zeker om de eerste plek mee kunnen doen."

Uitkijken dat Honda-motor niet ontploft

Red Bull Racing staat normaal gesproken bekend als het team dat een wagen tijdens het seizoen goed kan doorontwikkeling. Dat leek dit jaar niet het geval en waar de concurrentie van Mercedes en Ferrari stappen maakten, leek het Oostenrijkse team stil te blijven staan.

Tot in Oostenrijk een nieuwe voorvleugel kwam, een nieuwe vloer en nog wat kleine aerodynamische aanpassingen. Sindsdien lijkt de RB15 weer goed op snelheid, uiteraard ook mede door het extra vermogen van Honda. Max Verstappen legt uit hoe dit komt: "De auto heeft grote stappen vooruit gemaakt. We hebben de motor ook iets agressiever kunnen afstellen. Vandaag was hetzelfde als in Oostenrijk. We bekijken het per circuit, maar je moet natuurlijk ook uitkijken dat de motor niet ontploft. We hebben hem iets scherper gezet ten opzichte van wat we in Frankrijk hadden, dus dat is wel goed."

Geen rekening houden met overwinning

Doordat Verstappen met Red Bull en Honda duidelijk meedoet om de podiumplaatsen lijkt het een logische vraag of hij morgen mee zal doen om de overwinning. Vooruitblikkend op de racedag van morgen zegt hij: "Normaal gezien is de motor in de race altijd redelijk oké en qua topsnelheid zitten we altijd in de buurt van Ferrari en Mercedes. De races zijn ook vaak beter dan de kwalificatie dus we gaan het wel zien. Ik hou geen rekening met een overwinning, maar we gaan ons best doen en dan zien we wel waar we uitkomen."

Nieuwe Honda-motor Hongarije?

Tot slot komen er berichten vanuit Duitsland dat Honda werkt aan een nieuwe motor voor de Grand Prix van Hongarije. Deze vierde upgrade zou 25pk extra geven aan Verstappen en Gasly. "Ik heb geen idee waar die verhalen vandaan komen dat we die in Hongarije krijgen. Dat circuit ligt ons goed en gezien de penalty die we dan krijgen is dat niet heel logisch. We zijn ons in ieder geval goed aan het ontwikkelen en zeker het gat naar Mercedes aan het dichten."