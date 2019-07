Verstappen ziet Red Bull Racing na zege niet als dominante factor in Formule 1

De veelbelovende zege van Max Verstappen op de Red Bull Ring betekent niet dat Red Bull Racing nu meteen het sterkste team is in de Formule 1. Dat vertelde de Nederlander aan de vooravond van de Britse Grand Prix.

Verstappen was bijna twee weken geleden op knappe wijze de sterkste op de Red Bull Ring. Na een slechte start baande hij zich op een indrukwekkende manier een baan door het veld heen. Vooral na de tweede pitstop had de inmiddels zesvoudig Grand Prix-winnaar het tempo er goed in zitten: hij haalde Sebastian Vettel en Valtteri Bottas al gauw in, om in de absolute slotfase ook af te rekenen met Charles Leclerc.

'Red Bull geen dominante factor in Formule 1'

De Red Bull oogde dus sterk in Oostenrijk, maar ondanks de zege ziet Verstappen zijn team nog niet als de dominante factor in de Formule 1. "Ik denk dat we nog steeds hard moeten werken. Natuurlijk hebben we een race gewonnen, maar dat betekent niet dat we nu ineens het dominerende team zijn. We moeten onze prestaties nog iets verder verbeteren."

Op de Red Bull Ring kon Verstappen in de race ook gebruikmaken van 'Mode 11' van zijn Honda-motor. Dat kan hij naar eigen zeggen iedere race, maar de concurrentie kon dat door de hitte mogelijk niet in Spielberg. "Dat heb ik eerder gedaan. Het is niet per se iets nieuws. Het was gewoonweg erg heet en ik denk niet dat alle andere coureurs er gebruik van konden maken. Ik gebruik het zelf bijna iedere race."

Verstappen op Red Bull Ring 'gewoon sneller' dan concurrentie

De zege op de Red Bull Ring kwam mede tot stand door de relatief eenvoudige manier waarop Verstappen zijn concurrenten inhaalde in de tweede stint. De Nederlander ziet dat er meerdere factoren aan bijdroegen, zoals de koelproblemen bij Mercedes, maar de layout van het circuit was daarbij volgens hem niet direct een factor.

"Volgens mij waren wij gewoon veel sneller. In vergelijking met Mercedes hadden we geen problemen met de koeling en qua bochtenwerk waren wij een stuk sterker dan Ferrari. Ik verloor daardoor geen tijd achter ze. Als je daarna de DRS opent, dan krijg je dat effect. In de tweede stint was onze snelheid gewoon een stuk beter dan die van hen."