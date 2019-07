Horner: "Verstappen doet het geweldig in rol als meest ervaren coureur binnen team"

Christian Horner ziet in 2019 een andere Max Verstappen bij Red Bull Racing dan in de afgelopen jaren. De teambaas vermoedt dat het vertrek van Daniel Ricciardo hier iets mee te maken heeft.

Verstappen voegde zich na vier races in 2016 bij Red Bull Racing, waar hij als vervanger van Daniil Kvyat aangewezen werd. De Nederlander kreeg in die zin voor het eerst te maken met de Australiër als teamgenoot en het klikte goed tussen de coureurs. De marketing-afdeling van Red Bull Racing had het goed voor elkaar, want er konden geregeld leuke en grappige filmpjes opgenomen worden met de coureurs.

Ricciardo, die meestal een kenmerkende grote grijns op zijn gezicht heeft, ontpopte zich volgens Horner een beetje tot 'de grote broer' van de twee. Verstappen was daarbij het 'grappige jongere broertje'. "Daniel is zo'n groot karakter met een enorm gevoel voor humor. Buiten de auto stond Max eigenlijk altijd een beetje in de schaduw van Daniel, waarbij hij het grappige jongere broertje was."

Die verhoudingen zijn inmiddels anders. Verstappen is tegenwoordig de meest ervaren coureur bij Red Bull en Horner vindt dat hij zich goed heeft aangepast aan die nieuwe rol. "Sinds Daniel vertrokken is, heeft Max de rol van volwassen coureur binnen het team en de bijbehorende verantwoordelijkheid op zich genomen. Er is een ander niveau van volwassenheid, van richting en van het gevoel van nut bij hem. Dat heeft zijn pakket helemaal afgerond."