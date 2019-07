Sainz: "Kostte McLaren twee races om upgrade Spaanse GP te begrijpen"

Het heeft McLaren twee races gekost voordat ze het maximale uit hun pakket updates in Spanje konden halen. Sinds de Grand Prix van Canada lukt dat volgens Carlos Sainz een stuk beter.

McLaren introduceerde een groot pakket upgrades in Spanje met onder meer een nieuwe voorvleugel, barge boards en motorkap. In Spanje betaalde zich dat nog niet uit, maar vanaf Canada is het team redelijk goed in vorm. De upgrade is volgens Sainz daarvoor de reden. "De feedback die wij het team sinds het begin van het seizoen gegeven hebben heeft het team geleid naar upgrades die beter bij de auto passen."

"Deze upgrades maakten de balans van de auto en de balans in de bochten absoluut beter. We hebben recent progressie gezien. Er was een grote upgrade in Spanje die we niet helemaal wisten te benutten in Spanje en Monaco. Sinds Canada begrijpen we die echter beter, is het consistenter en kunnen we het min of meer benutten op verschillende circuits."

Interne strijd met Norris maakt Sainz beter

Sainz krijgt dit seizoen bij McLaren gezelschap van Lando Norris, die vorig jaar tweede werd in de Formule 2. Het duel tussen de coureurs is spannend, want tot dusver lijken ze aan elkaar gewaagd. Door die interne strijd haalt Sainz naar eigen zeggen het maximale eruit, wat ook geldt voor Norris.

"De coureurs die elkaar pushen zorgen ervoor dat de optimale rondetijd aan het eind van de kwalificatie beter is. Met een sterke teamgenoot vind je altijd bochten waar je beter kan, waar de ander zich kan verbeteren en zo ga je allebei vooruit. Het is een combinatie van beide zaken, want de fabriek doet het geweldig door te reageren op wat we nodig hebben. We moeten daarmee doorgaan en ervoor zorgen dat de auto van volgend jaar een nieuwe stap is.