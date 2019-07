Bottas: "Ik moet leren van de fouten die ik gemaakt heb"

Valtteri Bottas wil graag de titel afsnoepen van teamgenoot Lewis Hamilton, maar hij weet dat hij daarvoor moet leren van de fouten die hij in Canada en Oostenrijk moet leren.

In de openingsfase van het seizoen was Bottas de enige coureur die Hamilton kon bedreigen. De Fin van Mercedes won in Australië en Azerbeidzjan, maar zag daarna Hamilton hard terugslaan. De vijfvoudig wereldkampioen won zes van de eerste acht races en staat alweer fier aan kop. Bottas maakte ook een aantal foutjes waarvan hij weet dat hij ze eigenlijk niet mag maken.

"Om vooruit te kunnen, moet ik eerst leren en analyseren. Je kan de bladzijde wel omslaan, maar dan leer je niets van de fouten. Je moet erg eerlijk tegenover jezelf zijn en accepteren dat je een fout maakte. Over mijn fout in Montreal moet ik alles gaan begrijpen. Daarna is het tijd om verder te gaan. Ik weet dat ik een fout gemaakt heb, dat kan gebeuren en dat is het."

'Coureurs moeten beetje gokken wat toegestaan is'

Bottas ging ook in op de controversiële beslissingen van de stewards in de afgelopen races. Volgens de vijfvoudig Grand Prix-winnaar moeten coureurs een gevoel hebben voor wat er wel en niet bestraft wordt, nadat deze controversiële beslissingen voor kritiek op de stewards gezorgd heeft. Veel fans claimen namelijk dat het racen geruïneerd wordt door onnodige straffen.

"Soms is het lastig, want ieder incident staat op zichzelf. Er zijn bepaalde regels voor bepaalde zaken en soms wordt het beïnvloed door wie er onderdeel van is, op welke positie je strijdt en de consequenties ervan, enzovoorts. Je moet dus een soort gevoel hebben waar je van denkt een straf te krijgen en waarvan niet. Je gokt daar altijd een beetje mee."