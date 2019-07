Honda: "Volgende stap is verkleinen gat in kwalificatie"

Honda heeft na het behalen van haar eerste zege in de Formule 1 sinds 2006 een nieuw doel: het gat met Ferrari en Mercedes in de kwalificatie moet zo snel mogelijk gedicht worden.

Max Verstappen zorgde er op de Red Bull Ring in Oostenrijk voor dat Honda haar eerste zege in het hybride tijdperk van de Formule 1 veiligstelde. De Nederlander startte ook al als tweede, wat de beste startpositie voor Red Bull-Honda was dit seizoen. Een pole position ontbreekt momenteel nog op zijn palmares én die van de motorleverancier, dus Toyoharu Tanabe ziet het verkleinen van het gat in de kwalificatie als het volgende doel.

"We zien een groter gat met de anderen in de kwalificatie. Dat betekent dat we in onze volgende stap dichterbij ze moeten komen in de kwalificatie, maar dat is niet makkelijk. We proberen onze krachtbron zo hard mogelijk te laten lopen, maar het is niet makkelijk om onmiddellijk nog een stap erbij te zetten."

Zege belangrijke motivator voor medewerkers Honda

Honda is inmiddels alweer vierenhalf jaar terug in de Formule 1 als motorleverancier. Door de zege in Oostenrijk hebben alle motorleveranciers in het hybride tijdperk minimaal een race gewonnen. Tanabe kan echter niet garanderen dat deze vorm ook bij andere races te zien zal zijn. "Dit resultaat motiveert de leden van ons ontwikkelingsteam natuurlijk."

"Vanaf het begin van het seizoen konden we een groot gat naar Ferrari en Mercedes zien. We waren sterk in Oostenrijk, maar ik kan niet garanderen dat we de volgende race ook sterk zijn en dezelfde competitiviteit hebben als de anderen. Het betekent dat we hard moeten blijven pushen, om zo het vertrouwen te krijgen dat we sterk zijn en weten dat we kunnen winnen als we geen fouten maken. Dat niveau willen we hebben en we moeten dus blijven pushen."