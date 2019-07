Vettel wil dat reglementen 'op twee A4'tjes komen te staan'

De tevredenheid bij Sebastian Vettel over de reglementen in de Formule 1 is momenteel ver te zoeken. De viervoudig wereldkampioen hoopt dat de regels in de sport sterk vereenvoudigd gaan worden.

De complexiteit van de reglementen is een onderwerp dat de gemoederen momenteel flink bezighoudt. Daarbij gaat het niet alleen om de complexe technische reglementen, maar bovenal ook de wirwar aan regeltjes op het sportieve vlak. Die grote hoeveelheid regels zorgt ervoor dat racen in de Formule 1 tegenwoordig zo goed als onmogelijk is, zoals Vettel en Daniel Ricciardo in Canada en Frankrijk ondervonden.

Vraagtekens bij Vettel over technologische standaard F1

Vettel heeft al regelmatig geklaagd over het straffensysteem in de Formule 1, waarbij hij duidelijk maakte dat er meer ruimte voor racen moet zijn. Achter die kritiek staat hij nog steeds. Tegenover ServusTV maakte Vettel echter ook kenbaar dat hij op andere koerswijzigingen hoopt in de Formule 1. Het centrale punt dat hij daarbij wil maken is dat de reglementen volgens hem veel simpeler moeten dan ze nu zijn.

"Als de reglementen op twee pagina's zouden staan, dan was er veel mee ruimte geweest voor acties. De Formule 1 moet op een of andere manier gaan nadenken en bij zichzelf te rade gaan. Wat willen ze bereiken? Wil je deze soort complexiteit? Wil men de technologiestandaard zo geavanceerd houden terwijl het een ver-van-mijn-bed-show, niet tastbaar is? Of is het gecommitteerd aan entertainment en sport?"

Vettel lijkt zelfs te vrezen voor de toekomst van de Formule 1. De Ferrari-coureur denkt dat coureurs overbodig zullen worden als de sport de huidige lijn door blijft trekken. "Als je kijkt waar de mobiliteit naartoe gaat, dan zal de bestuurder binnen enkele decennia vervangen worden. Ik denk echter niet dat dit qua entertainment een grote waarde heeft."