Leclerc: "Zou geweldig zijn als ik komende jaren met Verstappen strijd om titels"

Max Verstappen en Charles Leclerc gelden als de toekomstige sterren van de Formule 1, die nu al een kans krijgen bij een topteam. Leclerc zou het geweldig vinden als hij met zijn generatiegenoot om de titels kan gaan vechten.

Leclerc rijdt sinds het begin van 2019 bij Ferrari, nadat het team hem eerst een seizoen stalde bij Sauber. Daar maakte hij zo'n sterke indruk dat Kimi Raikkonen werd bedankt voor de bewezen diensten en dat de Monegask gehaald werd. Tot dusver maakt Leclerc daar ook een prima indruk, onder meer door al twee pole positions te pakken en ook al een aantal keer op het podium te eindigen.

In Oostenrijk volgde volgens velen een voorproefje van de toekomstige titelstrijd tussen Leclerc en Verstappen. De Monegask zou dat geweldig vinden, zo vertelde hij aan Bild. "Dat zou echt gaaf zijn, we hebben lange tijd tegen elkaar geracet in de karts. Als we de komende jaren met z’n tweeën zouden kunnen vechten om de titel, ik zou het echt geweldig vinden. De nieuwe generatie komt er aan en ik ben ze vroeger allemaal tegengekomen."

Leclerc probeert voor race 'in een tunnel' te komen

In hetzelfde gesprek ging Leclerc ook even in op hoe hij zich op een race voorbereid. Zodra de auto op de grid gezet is, gaat hij altijd tegen een muur of vangrail zitten. Op die manier probeert Leclerc de focus voor de race te vinden.

"Iedere atleet zondert zich graag even af in de aanloop naar een topprestatie. Vergelijk het met het naar binnen gaan van een tunnel. Jij alleen en dat wat er voor je is. Voor elke sessie wil ik in een bepaalde gemoedstoestand raken, dat heb ik nodig. Het is simpel, mijn ogen zijn open maar ik zie niets op dat moment. Ik kan alles uitschakelen, ik heb er geen last van."