Binotto: "Wij willen Vettel helpen zijn droom te laten realiseren"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft het voor Sebastian Vettel opgenomen. De Duitser maakte in het laatste jaar een aantal grote fouten, maar dat neemt Binotto hem niet kwalijk.

Vettel maakte in 2018 kans op de wereldtitel, maar aan het eind van het seizoen zag hij die langzaam uit zijn handen glippen. Een van de oorzaken daarvan is dat hij een aantal keer de fout in ging. Zo viel hij in Duitsland door een fout uit en spinde hij in onder andere Italië, Japan en Amerika. Dit jaar spinde Vettel in Bahrein nog. Binotto neemt het voor zijn coureur op, omdat alles wel in een racesituatie gebeurde waarin Vettel op de limiet zat.

"Het waren altijd racesituaties waarbij Sebastian op de limiet zat, soms zelfs er overheen. Er bestaat geen twijfel over dat het voor hem niet makkelijk is. Hij heeft de droom om met Ferrari kampioen te worden en wij steunen hem in dat te laten slagen. Hij heeft veel ervaring, expertise en kunde, als teamspeler en een leider die met veel enthousiasme aan het werk is."

Leclerc ziet Vettel nog niet stoppen met racen

Ook gaan er geruchten dat Vettel overweegt om te stoppen in de Formule 1 of Ferrari te verlaten voor een ander team. Een van de genoemde mogelijkheden is een wissel met Max Verstappen van Red Bull Racing, hoewel Binotto ontkrachtte interesse in de Nederlander te hebben. Teamgenoot Charles Leclerc ziet Vettel ook nog niet stoppen, zo vertelde hij aan Bild.

"Ik zie hem niet stoppen. Ik kan niet voor hem spreken, maar hij ziet er gemotiveerder dan ooit uit en hij werkt hard om zijn best te doen voor het team. Het is mooi om te zien hoe hij werkt. Ik denk dat hij goed met de druk omgaat, want er is altijd druk nadat je zoveel titels gewonnen hebt. Ook al zou ik hem verslaan, dan is dat nog geen reden voor hem om te stoppen."