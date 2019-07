Hamilton: "Stop met zeggen dat de Formule 1 saai is"

De spannende Grand Prix van Oostenrijk is volgens Lewis Hamilton het bewijs dat criticasters te vroeg geoordeeld hebben door forse kritiek te leveren op de saaie Franse Grand Prix.

Een week na de race op Paul Ricard, die meer weg had van een optocht dan van een race, stond de Oostenrijkse Grand Prix op het programma. In tegenstelling tot de race van een week eerder wisten de coureurs er op de Red Bull Ring wel een intrigerend schouwspel van te maken, waarbij Max Verstappen uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Volgens Hamilton was de race het bewijs dat de media te snel geoordeeld hebben over de huidige staat van de Formule 1.

"Jullie hebben eeuwen gesmeekt om duels en dat kregen jullie vandaag. Ik denk uiteindelijk dat vandaag laat zien dat je niet naar slechts een weekend kan kijken en kan klagen, want het lijkt erop dat dat gebeurt. Slechts een weekend gaat niet zo goed en iedereen zegt dan dat de races saai zijn. Een race later is het zoals nu en dan vindt iedereen het spannend. De volgende race kan iedereen het weer saai vinden. Dus denk er eens goed over na en doe rustig."

Gebrek aan koeling motor hielden Hamilton uit strijd om zege

Hamilton werd zelf teleurstellend vijfde in Oostenrijk, zijn slechtste resultaat van het seizoen. Hiervoor was dat de tweede positie die hij behaalde in Australië en Azerbeidzjan. De vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes denkt dat hij mee had kunnen strijden om de zege als hij en zijn team geen problemen hadden gehad met de temperaturen van de motor.

"Racen is racen. Tegenwoordig is de formule erg lastig en erg technisch. Als wij geen problemen met de motortemperaturen gehad hadden, hadden we meegedaan in het gevecht. We hadden de banden en de snelheid ervoor, dus ik had mee kunnen strijden. Door hoe deze auto's en de reglementen zijn zaten we vandaag helaas op de verkeerde plaats."