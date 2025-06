"Hamilton zet belangrijke stap en voert gesprekken met Britse premier."

Lewis Hamilton heeft een speciale dag achter de rug. De Ferrari-coureur reisde af naar Londen, waar hij samen met vertegenwoordigers van zijn project Mission 44 een bezoek bracht aan de Britse minister-president Keir Starmer.

Hamilton kent dit jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Brit worstelt met zijn Ferrari, en bereikte afgelopen weekend in Spanje een nieuw dieptepunt nadat hij in de slotfase werd ingehaald door Sauber-coureur Nico Hülkenberg. Deze teleurstelling betekent echter niet dat Hamilton bij de pakken neer blijft zitten, naast de baan gaat hij immers onverminderd hard verder met zijn strijd voor gelijkheid.

Mission 44

Hamilton richtte enkele jaren geleden het project Mission 44 op. De Britse coureur zet zich hiermee in voor een inclusiever educatiesysteem, om meer kinderen van alle afkomsten een kans te geven in de toekomst. Hij wil voor inclusiever onderwijs zorgen en kinderen een eerlijke toekomst geven.

Op woensdag trok Hamilton met een groep studenten naar Downing Street 10 om met premier Starmer te praten over zijn project. Volgens een statement van de Britse overheid gaf Starmer tijdens het gesprek met Hamilton aan dat er een speciaal framework zal worden ontwikkeld.

Belangrijke ontmoeting voor Hamilton

Op Instagram deelt Hamilton beelden van zijn ontmoeting met Starmer. De Ferrari-coureur reageert trots en deelt een heldere boodschap: "Vandaag ontmoetten wij van Mission 44 en een aantal fantastische studenten de Britse premier voor een belangrijk gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle jongeren, ongeacht hun achtergrond, de ondersteuning krijgen om te slagen op school."

Hamilton wijst ook naar zijn eigen ervaringen uit het verleden: "Ik had het vroeger moeilijk op school en had nooit het gevoel dat mijn stem werd gehoord, dus ik weet uit eigen ervaring dat het essentieel is om ervoor te zorgen dat elke leerling zich thuis voelt op school."