Lewis Hamilton gaat diep door het stof na pijnlijk Sky Sports-interview

Lewis Hamilton kende een rampzalig raceweekend in Spanje. Hij werd als zesde geklasseerd, en maakte na afloop een zwaar teleurgestelde indruk in een interview met Sky Sports. De balende Hamilton heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag in dit interview.

Hamiltons tijd bij Ferrari is vooralsnog geen droomverhaal. Hij worstelt met zijn wagen en zijn vorm, en hij wordt regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc. In Spanje kwam hij niet in het stuk voor, en werd hij in de slotfase zelfs ingehaald door Sauber-coureur Nico Hülkenberg. Door de tijdstraf van Max Verstappen werd Hamilton nog zesde, maar daar was hij niet blij mee.

'Het was verschrikkelijk'

Na afloop van de Grand Prix van Spanje gaf Hamilton een pijnlijk interview bij Sky Sports. Hij gaf aan dat het geen goede dag was, en toen interviewster Rachel Brookes stelde dat het moeilijk is om hem zo te zien, reageerde hij duidelijk: "Wat wil je dat ik zeg? Ik heb gewoon een slechte dag gehad. Ik heb niets te zeggen."

"Het was gewoon een moeilijke dag. Ik heb er niets aan toe te voegen. Het was gewoon verschrikkelijk. Het heeft geen zin om het uit te leggen. Het is niet jouw schuld, maar wat valt er nog meer te zeggen?" Hamilton suggereerde daarna dat het allemaal aan hem lag.

Teleurstelling

Sky Sports-commentator David Croft gaf in de podcast The Fast and The Curious wat er aan de hand was: "Hij was gewoon echt teleurgesteld in zichzelf. Niemand ziet dat graag. Of je nu fan bent van hem of niet, Lewis is de grootste coureur die we ooit hebben gezien. Statistisch gezien is hij de grootste. Ik denk dat hij zelfs zonder statistieken de grootste is."

Hamilton zegt sorry

Hamilton heeft volgens Croft zijn excuses aangeboden voor zijn antwoorden: "Hij draagt zijn hart op zijn tong en daar moeten we hem voor prijzen, want het is goed wanneer hij zo open is. Hij heeft buiten beeld zijn excuses aangeboden aan Rachel omdat hij zo down was. Hij zei: 'Het spijt me echt. Ik ben gewoon zo down.'"