F1-legende Rosberg onthult gezondheidsproblemen

Formule 1-legende Keke Rosberg heeft slecht nieuws gedeeld over zijn gezondheid. De Finse oud-coureur laat in een interview weten dat hij last heeft van de gevolgen van long covid, en dat dit het leven voor hem zeer zwaar maakt.

Keke Rosberg is al geruime tijd niet meer in de Formule 1-paddock verschenen. De vader van oud-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg houdt zich beter met andere zaken. Wat weinig mensen weten, is dat het niet zo goed met hem gaat. Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak kwam hij vast te zitten in Finland, en raakte hij besmet met het virus. Hij kreeg te maken met long covid, en daar heeft hij nu nog last van.

Weinig energie

Rosberg, die in Monaco woont, laat in een interview met het Finse magazine Apu360 weten dat hij het zwaar heeft: "Ik heb amper energie over." Toen de pandemie uitbrak kwam hij vast te zitten in zijn moederland: "Ik had de pech dat ik vastzat in Levi, ik moest zeventig dagen in isolatie blijven. Gelukkig wel met een vriend."

Volgens hem heeft de lange isolatie bijdragen aan het verergeren van zijn symptomen: "Ik had altijd een lange lijst met dingen die ik kon doen. Nu heb ik nog steeds een lijst, maar staan er dingen op die ik niet langer kan doen." Balend stelt hij vast dat er weinig bekend is over long covid: "Er is amper kennis van post covid, terwijl er veel mensen last van hebben!"

Grote Formule 1-successen

De 76-jarige Rosberg is een echte Formule 1-legende. Hij reed in zijn lange loopbaan 114 Grands Prix, en wist er vijf te winnen. In 1982 won hij de wereldtitel. Na zijn Formule 1-loopbaan bleef hij een bekend gezicht in de sport, aangezien zijn zoon Nico ook coureur was. Rosberg junior werd in 2016 wereldkampioen met Mercedes.