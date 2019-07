Sainz moest zich zondag verontschuldigen voor 'depri-dag' op zaterdag

Carlos Sainz heeft zich zondagochtend voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix verontschuldigd voor zijn gedrag richting McLaren op zaterdag. De Spanjaard was naar eigen zeggen behoorlijk chagrijnig op zaterdag, hoewel hij niet wist waarom.

Voorafgaand aan het weekend op de Red Bull Ring wist Sainz al dat hij de race vanaf de laatste startrij zou moeten aanvangen door een motorwissel, waarbij hij boven het toegestane aantal motorcomponenten kwam. Dat had echter weinig te maken met waarom hij op zondag 'behoorlijk depri' was. Aan Autosport vertelde hij dat hij niet wist waarom dat het geval was.

"Ik was behoorlijk depri. Ik heb geen idee waarom ik zo'n slechte dag had, maar ik was de hele tijd in een slechte bui. Op een gegeven moment was ik zelfs onbeleefd, dus ik heb me aan iedereen verontschuldigd. Ik had een van die pijnlijke dagen waarvan je hoopt dat ze zo snel mogelijk over zijn."

Sainz voelde zich op zondag 'als herboren'

In de kwalificatie bleef Sainz in Q2 steken, mede doordat hij in die sessie geen ronde reed. Daardoor kon hij nog niet gebruik maken van de kwalificatiemodus van de nieuwe Renault-motor. "Ik gebruikte niet eens de kwalificatiemodus, dus had nog niet geproefd van de kracht van de nieuwe motor. Op zondag voelde ik me weer als herboren. Ik had daarentegen niet verwacht dat ik zou finishen waar ik uiteindelijk ben gefinisht."

