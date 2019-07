Plooij complimenteert stewards in Oostenrijk: "Goed dat ze de coureurs ook spraken"

De trage besluitvorming rond het wel of niet bestraffen van Max Verstappen in Oostenrijk leidde tot veel irritatie. Niet bij Jack Plooij, die van mening is de stewards er goed aan gedaan hebben de betrokken coureurs ook te spreken.

Verstappen en Charles Leclerc moesten zich na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk melden bij de stewards voor een botsing die zij hadden in de op twee na laatste ronde op de Red Bull Ring. Dat gebeurde toen de Red Bull Racing-coureur voorbij wilde gaan aan de Ferrari. Uiteindelijk kwam er geen straf voor Verstappen, maar hij moest wel tot drie uur na de race wachten op uitsluitsel.

Plooij sprak Kristensen nog voorafgaand aan race

Zoals gebruikelijk waren er vier stewards aanwezig in Oostenrijk die een oordeel moesten vellen over de situatie. Als voormalig coureur was Tom Kristensen een van hen. Jack Plooij onthulde in gesprek met Radio Veronica dat hij de recordwinnaar van Le Mans op zaterdagavond nog had gesproken over de besluitvorming bij de stewards.

"Laat ik nou op zaterdagavond een item hebben gemaakt met Kristensen. Ik sprak de steward uitgebreid tijdens een rondje over het circuit. We hadden het over de wijze waarop stewards beslissingen maken. Kristensen zei dat dat ze meestal gauw klaar zijn met hun beslissingen. Nou… Niet dus!"

Plooij neemt het de stewards niet kwalijk dat zij zondag de tijd namen voor hun beslissing. "Ik denk dat het heel goed is dat ze Verstappen en Leclerc beiden uitgebreid hebben gehoord. Dat is wel sterk. Het duurde inderdaad wel erg lang en we hebben allen lang zitten wachten, maar hoe langer het duurde, hoe meer het idee begon te heersen dat ze de uitslag niet meer terug zouden draaien."