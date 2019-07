Horner looft Verstappen: "Hij is de beste coureur op de grid"

Christian Horner was na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk lyrisch over Max Verstappen. De Nederlander is volgens de teambaas van Red Bull Racing 'de beste coureur in de Formule 1 op dit moment'.

Verstappen liet zich tijdens de thuisrace van Red Bull Racing niet uit het veld slaan door een slechte start vanaf positie 2. Na de eerste ronde lag de Nederlander zevende, maar bij de pitstops had hij de vijfde positie alweer in handen. Daarna ging het hard, want na zijn stop ging Verstappen als een warm mes door de boter richting de eerste positie. De manier waarop maakte veel indruk op Horner.

Horner onder de indruk van inhaalrace Verstappen

"Dit was absoluut een van de beste zeges die we gehad hebben. Terugvallen naar P8 in de eerste ronde en daarna door het veld terug knokken, letten op de banden en de remmen. Je hoorde hem op de radio: hij opereert nu op zo'n rustige manier en de relatie die hij heeft met zijn engineer is zo goed. Het is geweldig om onderdeel te zijn van de manier waarop hij werkt en de auto door de race stuurt, maar ook om hem in actie te zien. Het is een geweldige prestatie van hem."

Met zijn zeer sterke optreden in Oostenrijk bevestigde Verstappen nogmaals dat hij een van de sterkste coureurs in de Formule 1 is. Horner gaat nog een stapje verder, want hij heeft al een tijdje gezien dat Verstappen de beste coureur van het veld is. "Dat denk ik al wel een tijdje..."